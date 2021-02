ÖÖSEL OTSEBLOGI | Kanepi läheb vastamisi maailma 33. reketiga

Kanepi ja Vekici kohtumine on kavas Margaret Court Arena nime kandva väljaku teise matšina, esimene mäng sel väljakul algab Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva kell 2. Seega pääsevad Kanepi ja Vekic väljakule eeldatavasti kella 3-4 paiku.

Enne mängu:

35-aastane Kanepi on 24-aastase Vekiciga varem korra mänginud – 2019. aasta USA lahtistel jäi Vekic peale 7:5, 6:3.

Kanepi alustas Austraalia lahtisi kindla 6:3, 6:1 võiduga lätlanna Anastasija Sevastova (WTA 53.) üle, teises ringis oli Kanepi kindlalt 6:3, 6:2 parem tiitlikaitsjast, maailma neljandast reketist Sofia Keninist.

"Kogemustega ilmselt on tulnud see, et tunnen ennast nüüd vabamalt, kui slämmiturniiril mängin," rääkis Kanepi pärast tiitlikaitsja alistamist. "Ilmselt see on ka kaasa aidanud, et olen saanud võistelda päris palju juba. See ilmselt aitab seda vabadusetunnet rohkem tekitada, kui võistlusmängud on olemas."

Vekic sai avaringis 4:6, 6:3, 6:4 jagu Wang Yafanist (WTA 98.), teises ringis alistas ta 6:2, 6:2 argentiinlanna Nadia Podoroska (WTA 45.).