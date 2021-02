Jalgpalliliit väljastas 28 klubile litsentsi ja määras ühe rahatrahvi

Litsentsikomisjon väljastas litsentsi 10 Premium liiga, 6 Esiliiga, 7 Esiliiga B ja 3 naiste Meistriliiga klubile. Neljale Premium liiga klubile väljastati litsents koos õigusega U21 võistkonna osalemiseks Esiliigas, kahele Premium liiga ja ühele Esiliiga klubile väljastati litsents koos õigusega U21 võistkonna osalemiseks Esiliiga B-s ning neljale Premium liiga ja ühele Esiliiga klubile väljastati lisaks naiste Meistriliiga litsents. Vabatahtlikult läbisid litsentsiprotsessi II liiga klubid Võru FC Helios ja Keila JK.

Klubide litsentsikomisjon tegi distsiplinaarkomisjonile ettepaneku karistada Tallinna JK Legionit, sest klubi jättis õigeks ajaks täitmata kaks kohustuslikku personalikriteeriumit ning hilines korduvalt litsentsidokumentide (kohati kuni 45 päeva), ametiisikutega lepingute ja kaheksal korral maksudeklaratsiooni esitamisega jalgpalliliidule.

Litsentsikomisjon ja litsentsimänedžer olid seoses tekkinud probleemidega Legioniga 2020. ja 2021. aastal pidevas kontaktis. Ettepanek karistada klubi miinuspunktidega tehti alles pärast korduvaid meeldetuletusi ja vestlusi.

Distsiplinaarkomisjon määras 1500 euro suuruse rahatrahvi ja neli miinuspunkti katseajaga, mis tähendab, et miinuspunkte ei rakendata, kui klubi viib kokku lepitud tegevused ellu 2021. aastal.

"Legionil on olemas korralik sportlik püramiid ja konkurentsivõimeline esindusmeeskond, kuid administratiivne pool peab olema korras. Premium liiga on atraktiivne sportlik keskkond, kuhu jalgpalliliit ja klubid investeerivad palju aega ja vahendeid. Klubide konkurents peab toimuma võrdsetel alustel. Määratud karistus läheb kokku meie senise praktikaga ja on suunatud olukorra lahendamisele," seisab distsiplinaarkomisjoni avalduses.