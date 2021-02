Selver kohtub olulises mängus võõrsil RTU/Robežsardze/Jurmalaga

Selveril on Eesti klubidest ainsana veel pidada kaks põhiturniiri mängu, RTU-ga minnakse vastamisi laupäeval kell 17.00 ning seejärel kohtutakse sama vastasega kodus 28. veebruaril.

Lisaks on põhiturniiril neli kohtumist pidada Leedu klubil Gargzdai Amber Volleyl, kes kohtub kahel korral nii RTU kui Jekabpilsi Lušiga.

Tabelis on Selver hetkel 25 punktiga kolmandal kohal, ent võib edu korral põhiturniiri lõpuks mööduda Bigbank Tartust (27 punkti) ja tõusta teiseks.

Eesti võistkonnad saavad pärast põhiturniiri lõppu toimuvateks Eesti meistrivõistluste vahegrupi mängudeks kaasa stardipunktid 5 p.-1 p. (põhiturniiri 1. asetus 5 punkti, 2. asetus 4 punkti, jne.). Vahegrupi lõplik paremusjärjestus (stardipunktid + mängudelt saadud punktid) paneb paika poolfinaalide paarid, 1. koht vs 4. koht ja 2. koht vs 3. koht.

Balti liiga play-off'id algavad kaheksa meeskonna osalusel aprillis. Omavahel kohtuvad põhiturniiri 1. ja 8. koha saanud meeskonnad, 2. ja 7., 3. ja 6. ning 4. ja 5. koha saanud meeskonnad. Mängitakse kahe võiduni. Nelja klubi osalusel peetav finaalturniir toimub põhiturniiri võitja Saaremaa VK kodusaalis.

Teistel Eesti võistkondadel on hiljuti Läti klubidega võõrsil raskusi olnud. Selveri peatreener Rainer Vassiljev ütles laupäevase mängu eel, et tema silmis on RTU läbi hooaja olnud arvestatav vastane. "Kodus mängivad nad kas ise paremini või on rolli mänginud sinna reisimine ja sellest tulenev väsimus. Minu hinnangul on RTU olnud terve hooaja mõistes selline meeskond, kelle vastu midagi lihtsalt tulema ei peakski," sõnas juhendaja.

"Punktidele me ei mõtle, keskendume oma sooritusele ja kui see on hea, siis tulevad ka punktid. Kõik teavad, mis hind neil puntkidel on, aga mingit lisasurvet ei hakka ma ses osas kellelegi panema," lisas Vassiljev.