TÄNA OTSE | Laskesuusatamise MM jätkub meeste sprindiga

Meeste sprindisõidus on üles antud 104 nime, nende seas ka kolm eestlast. Esimese sportlasena pääseb rajale Kalev Ermits; Rene Zahkna ja Raido Ränkeli stardinumbrid on vastavalt 61. ja 90.

Mullusel MM-il Anterselvas võidutses meeste sprindis venelane Aleksandr Loginov. MK-sarjas on aga sel hooajal edu saatnud vaid norralasi: kolmel korral on sprindis võidutsenud Johannes Thingnes Bö, üks võit on kirjas Tarjei Böl, Johannes Dalel ja Sturla Holm Lägreidil.