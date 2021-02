Baranovi koduklubi liigasse püsimajäämise võimalused said järjekordse hoobi

Eelviimasel kohal asuv Achna Ethnikos skooris mõlemal poolajal, kui 27. minutil sahistas Miguelito ja 52. minutil Andrija Majdevac. Karmiotissa värava lõi kümmekond minutit enne lõpuvilet Jose Romo, aga kaotusest see ei päästnud. Baranov mängis kõik 90 minutit, kirjutab Soccernet.ee

Küprose kõrgliigas mängib 14 meeskonda ja kaks langevad otse esiliigasse. Punane latern Karmiotissa on kaks vooru enne hooaja lõppu kogunud 18 punkti. 12. kohal olev Ermis on teeninud kuus punkti rohkem ja omavahelised mängud on Karmiotissa kahjuks, aga samuti kuus punkti rohkem saanud ja 11. kohal asuva Paralimniga on omavahelised Karmiotissa kasuks.

Loe edasi Soccernet.ee-st.