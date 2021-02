Serviti alustab laupäeval jahti eurosarja veerandfinaalipääsmele

Serviti pääses tänavusel eurohooajal avaringist mänguta edasi, kui kohtumised Norra klubiga Kolstad Handball ära jäid ning põlvalased said järgmisse ringi. Kolmandas eelringis oldi detsembris Praha HC Duklast esmalt üle 37:18 ja kuigi kaotati teine Põlvas peetud kohtumine 17:22, pääseti tugevuselt kolmandas eurosarjas 16 parema hulka.

"Positiivne on kindlasti, et kõik mehed peale Henri Sillaste on rivis ja vigastustest priid. Samuti on kõik tahtmist täis. Mänguvorm veebruarikuu kohta kõige parem ehk pole, aga palju sõltub päevast ja loomulikult vastasest," mõtiskles Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Meid ootab ees pikk, enam kui 24-tunnine reis läbi mitme ajavööndi. Lähme esmalt Piiterisse ja ööbime seal, enne kui lendame Saratovisse ja siis sõidame veel 170 kilomeetrit bussiga Balakovosse. Loodetavasti sujub kõik ja liigset reisiväsimust ei teki," sõnas Musting.

Saratovi meeskond loodi 2011. aastal riikliku põllumajandusülikooli juurde – siit ka nimi SGAU – ning aastast 2014 esineb Venemaa kõrgliigas. Kõrgemale viiendast kohast pole tõustud, ent kahel korral võideti karikavõistlustel pronksmedalid.

Eurosarjas debüteeris SGAU detsembris, alistades EHF European Cupi kolmandas eelringis Mogiljovi Mašeka Valgevenest. Mõlemad kohtumised peeti Balakovos ning võõrustajad olid paremad 31:28 ja 30:28. Koduliigas hoitakse hetkel 16 punktiga seitsmendat kohta, eelmisel nädalal kaotati Dener Jaanimaa koduklubile Moskva CSKA-le, teisipäeval alistati Ufa Akbuzat.

"Erilisi saladusi tänapäeval pole, küllap on vastased meie mänge samamoodi näinud, nagu mina nende viimaseid kohtumisi analüüsisin. Saratov mängib mitmekülgselt ja võib-olla veidi ebavenelikult aktiivset kaitset. Võtmemängijaks loen MM-ilt naasnud ja heas vormis olevat Venemaa koondise väravavahti Stanislav Tretõnkot," hindas Musting.

Et Saratovis pole euromängude jaoks vajalikke tingimusi, toimub kohtumine 170 kilomeetri kaugusel asuva Balakovo linna spordikompleksis Forum. Mäng algab Eesti aja järgi kell 17 ning seda vilistab Valgevene vendadest kohtunikepaar Valeri ja Juri Butskevitš. EHF-i delegaadina toimetab Ljudmilla Bodnijeva Venemaalt.