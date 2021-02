TÄNA OTSE | Jalgpalliklubide MM-i finaalis kohtuvad Bayern ja Tigres

Bayern alistas poolfinaalis Robert Lewandowski väravatest 2:0 Aafrika meistri Al-Ahly, Tigres oli 1:0 parem Copa Libertadorese võitjast Palmeirasest ning jõudis esimese Mehhiko klubina finaali.

Kui Saksamaa hiid võidaks ka tänase finaali, oleks see neile aasta jooksul juba kuuendaks suureks trofeeks. Kodumaal võideti nii Bundesliga kui karikavõistlused, samuti Meistrite liiga ning Saksamaa ja Euroopa superkarikad. Sama on korra suutnud veel vaid üks klubi, Barcelona 2009. aastal.

"Klubide MM-i tiitel oleks kirss tordil," sõnas Lewandowski enne finaali. "Meil on võimalus ajalugu teha, aga see on ka suur väljakutse. Kui oled tiitlile nii lähedal, tahad seda võita."

Bayern osaleb klubide MM-il teist korda, 2013. aasta finaalis alistati Maroko klubi Casablanca Raja. Tigres teeb tänavusel turniiril oma debüüdi.