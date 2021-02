Viimsi saalijalgpallimeeskond sai tabelisse kümnenda võidu

Viimsi Smsraha alistas Lähte spordihallis peetud 8. vooru kohtumises 6:1 (2:1) Ravens Futsal Ares Security meeskonna. Kaks väravat lõid Artur Makarov ja Edwin Stüf. Kümnest mängust kümme võitnud Viimsi on tabelis 30 punktiga kindel liider.

Tabeli teine-kolmas Narva United FC ja Tallinna FC Cosmos kohtusid kolmapäeval Viimsi kooli spordikompleksis, tegu oli 6. vooru kohtumisega. Külalised Narvast võitsid küll poolaja 1:0, kuid mäng lõppes 2:2 viigiga. Narvale oli see juba kolmandaks järjestikuseks viigiks, kusjuures meistrivõistlustel peetud 38 mängust on viigiga lõppenud vaid neli.

Üheksa mängu pidanud Narva United on 18 punktiga jätkuvalt teisel kohal, ühe punktiga jääb maha FC Cosmos, kel on seljataga kümme kohtumist.

Tabeli ülemises pooles on ka üheksast mängust 12 punkti kogunud NPM Silmet FC Sillamäe, kes on aga neli viimast mängu kaotanud.

Tabeli alumises osas on Tartu Maksimum Welco kümne, JK Kohila üheksa ning Rummu Dünamo ja Ravens Futsal Ares Security seitsme punktiga, kusjuures Ravensil on lähikonkurentidest kaks mängu vähem peetud.

11. voor on kavas eeloleval laupäeval ja keskses kohtumises on taas vastamisi Narva United FC ja Tallinna FC Cosmos, kuid siis on mängupaigaks Narva.

Play-off'i pääseb põhiturniiri kaheksast meeskonnast kuus paremat.