Müncheni Bayern püüab jalgpalliklubide MM-il hooaja kuuendat karikat

Jalgpalliklubide maailmameister selgub Kataris neljapäeva õhtul. Finaali jõudnud Müncheni Bayernil on võimalik võita aasta jooksul juba kuues tiitel, selleks tuleb alistada mehhiklaste Tigres.

Neljapäeva õhtul peetakse Kataris klubide jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmäng, kus Euroopa tippklubi, Meistrite liiga mullune võitja Müncheni Bayern kohtub Põhja- ja Kesk-Ameerika meistrite liiga võitja, Mehhiko klubi Tigresiga. Müncheni Bayernil on seejuures võimalik võita juba kuues karikas ühe aasta sees - lisaks Saksa liigale, karikale ja superkarikale võitsid nad möödunud aastal ka Meistrite liiga ja UEFA superkarika. Varem on sarnase saavutusega hakkama saanud vaid Barcelona 2009. aastal.

"See järgmine finaalmäng tähendab meie jaoks võimalust võita kuues tiitel viimase 12 kuu jooksul. Me teame, mida see tähendab - mitte üksnes Bayerni

ajalugu silmas pidades, vaid jalgpalliajaloos üldse," ütles Bayerni ründaja Robert Lewandowski.

16 korrast neljal on võit läinud Euroopast välja, kõik korrad Brasiilia klubile. Viimati juhtus see 2012. aastal. Finaalmängust Müncheni Bayerni ja Tigresi vahel teeb otseülekande ka ETV2 ja ERR-i spordiportaal, algusega kell 19.50.