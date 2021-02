See on Kanepi karjääri 13. võit maailma edetabelis esikümnesse kuuluva mängija üle, seejuures koguni kaheksas slämmiturniiridel. Sel hooajal on see Kanepile teine võit esikümnemängija üle.

Kanepi päästis enda esimeses servigeimis kolm murdepalli ja jõudis hoopis ise esimesena murdeni, minnes 3:1 juhtima. Seejärel oli Keninil kohe veel neli murdepalli, aga eestlanna suutis ka need päästa ja lõpuks seti 6:3 võita.

Teises setis asus Kanepi murdega 2:1 juhtima ja sai teise murde seitsmendas geimis, asudes 5:2 ette. Enda servil väga kindel olnud eestlanna võitis seti kindlalt 6:2.

Kanepi servis kümme ässa ja tegi kaks topeltviga, enda esimeselt servilt võitis ta koguni 80 protsenti punktidest. Kenin sai kirja ühe ässa ja kolm topeltviga. Äralöökidest teenis Kanepi 22 ja Kenin kümme punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 17 ja ameeriklannal 22. Mängitud punktidest võitis Kanepi 65 ja Kenin 44.

Kanepi realiseeris seitsmest murdevõimalusest kolm, Kenin ei suutnud seitsmest murdepallist ühtegi ära kasutada.

Karjääri jooksul kolmandat korda Austraalia lahtistel kolmandasse ringi jõudnud 35-aastane Kanepi läheb seal vastamisi 28. asetatud horvaatlanna Donna Vekiciga (WTA 33.), kes oli 6:2, 6:2 parem argentiinlanna Nadia Podoroskast (WTA 45.). Kanepi on 24-aastase Vekiciga varem korra mänginud – 2019. aasta USA lahtistel jäi Vekic peale 7:5, 6:3.

Otseblogi:

Enne mänge:

Kaia Kanepi (WTA 65.) läheb teises ringis vastamisi tiitlikaitsja, maailma neljanda reketi Sofia Keniniga. Kohtumine peetakse Margaret Court Arena nime kandva väljaku teise matšina, mis ei alga varem kui Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva kell 4.

Kanepi alustas Austraalia lahtisi kindla 6:3, 6:1 võiduga lätlanna Anastasija Sevastova (WTA 53.) üle, ameeriklanna Kenin võitles esimeses matšis närvidega ja sai poolteist tundi kestnud matšis 7:5, 6:4 jagu austraallanna Maddison Inglisist (WTA 133.).

35-aastane Kanepi ja 22-aastane Kenin on varem korra mänginud – 2018. aasta Rooma turniiril jäi Kanepi peale 2:6, 6:2, 6:2. "Mäletan, et see oli raske mäng liiva peal. Siis ta oli veel noor ja tulevane täht, siis just mõtlesin, et nii hästi mängis juba nii noorena," meenutas Kanepi pärast enda esimese ringi matši. "Aga nüüd on kõval kattel, teised tingimused, teine aasta. Ei oska öelda, kuidas see mäng nüüd kulgeb. Mina tema hetkeseisu ei oska kommenteerida, ainult seda, mis välja paistab – eelmise aasta võitja, kindlasti tunneb end nendel väljakutel siin hästi. Aga praegu ei ole veel mõelnud mängu peale."

Ka Keninil on toonane matš meeles. "Aitäh, et tuletasite meelde, et ma kaotasin," muheles ta pressikonverentsil. "Aga ma mäletan seda mängu. Kui täna (teisipäeva. – toim) väljakult ära tulin, siis vaatasin, et ta on võitmas. Võib-olla see viis mind natuke endast välja, sest loomulikult mäletan, et kaotasin talle. Aga loomulikult annan endast parima, et valmistuda ja võita."

"Ta on väga tugev mängija ja mängib võimsalt. Eks paistab, kuidas läheb," jätkas Kenin. "Proovin lihtsalt enda mängu mängida ja tempot kontrollida. Kui viimati temaga mängisin, sain sellega enam-vähem hakkama. Ta tegi mingeid asju, millest ma ei räägi. Aga jah, pean lihtsalt enda mängu mängima ja lootma, et sellest piisab võiduks."

Turniiril 21. asetatud Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 22.) mängib teises ringis briti Heather Watsoniga (WTA 60.). Kohtumine peetakse John Cain Arena nime kandva väljaku teise mänguna, Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva kell 3 algavas esimeses matšis lähevad vastamisi 7. asetatud Andrei Rubljov ja brasiillane Thiago Monteiro. Eeldatavasti pääsevad Kontaveit ja Watson väljakule kella 5-6 paiku.

Kontaveit alistas avaringis 7:5, 6:2 valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitši (WTA 92.), Watson sai 7:6 (4), 7:6 (3) jagu tšehhitarist Kristyna Pliškovast (WTA 73.).

25-aastane Kontaveit ja 28-aastane Watson on varem viiel korral mänginud ja mängudega 3:2 juhib Kontaveit. Seejuures võitis eestlanna nende kaks viimast omavahelist mängu – 2019. aasta Wimbledonis jäi Kontaveit peale 7:5, 6:1 ja 2018. aastal Brisbane'is 6:0, 6:3.

"Ma ei ole vist tükk aega mänginud tema vastu. Ta on selline väga stabiilne mängija, teeb kõiki asju küllaltki korralikult," hindas Kontaveit. "Tal ei ole mingit megasuurt äralööki, aga ta teeb kõike korralikult. Ja täna ta sai korraliku võidu. Arvan, et tähtis on see, et proovin ise enda mängule keskenduda, proovin agressiivne olla ja enda elementidele keskenduda."