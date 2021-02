Kristen Viikmäe asus tööle Viimsi JK juures

Viikmäe töötas viimased aastad Premium liiga klubis Nõmme Kalju, kus ta peamiseks töösuunaks oli samuti noortega seonduv. Klubi eri võistkondade juures pidas ta ka treeneriametit. Nüüd lõi ta käed aga koondise rekordinternatsionaali Martin Reimi juhitava klubiga, kirjutab Soccernet.ee.

"Soovin tänada Viimsi JK-d ja Martin Reimi selle võimaluse eest. Minu jaoks on see põnev väljakutse, sest Viimsi JK noortevõistkonnad on alati olnud pildis heal tasemel mängijate ja sportlike tulemuste poolest," rääkis Viikmäe klubi pressiteenistusele.

Mängijana tegi Viikmäe omale nime FC Floras, mille järel pallis Norras, Rootsis ja Kreekas. Karjääri lõpetas ta Nõmme Kaljus, kus seejärel treeneri ja noortetöö koordinaatorina tööle asus.

