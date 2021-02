Võimsas hoos Utah Jazz teenis 16. võidu viimases 17 mängus

Võõrustajad kaotasid mängu avaveerandi kolme silmaga, kuid haarasid poolajaks minimaalse edu. Kohtumise teine poolaeg kuulus aga juba kindlalt Jazzile, kes võitsid kolmanda veerandi kümne ja viimase veerandi kolme punktiga, olles kokkuvõttes paremad 14 silmaga.

Võitjate resultatiivseimana viskas Donovan Mitchell 36 punkti, saades kirja veel üheksa tulemuslikku söötu. Joe Ingles toetas 24 punktiga, kaksikduubli sai kirja 18 silma ja 12 lauapalli toonud Rudy Gobert. Bostoni parimaks osutus Jaylen Brown 33 punktiga, Jayson Tatum tõi omadele 23 punkti.

Võimsas hoos Jazz on viimasest 16 mängust kaotanud vaid ühe, jäädes jaanuari viimasel päeval alla Denver Nuggetsile. Kokku on sel hooajal seni kaotatud vaid viis kohtumist, mis on liiga parim näitaja. Jazzile läänekonverentsis järgnevad Los Angelese meeskonnad Lakers ja Clippers on vastase paremust tunnistanud vastavalt kuues ja kaheksas mängus.

Teised tulemused:

Detroit – Brooklyn 122:111

Miami – New York 98:96

New Orleans – Houston 130:101

San Antonio – Golden State 91:114

Portland – Orlando 106:97

Sacramento – Philadelphia 111:119