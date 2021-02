Tütarlaste jalgpalliliigadesse on registreerunud rekordarv võistkondi

Käimasoleva aasta Eesti meistrivõistlustele andsid klubid viies tüdrukute vanuseklassis üles rekordilised 57 võistkonda, mis on nelja võrra rohkem kui eelmisel aastal. Osalejate hulgas on esindatud 11 maakonna klubid.

Tüdrukute U-17 eliitliiga võtab sel hooajal osa 12 võistkonda ning esimesed kohtumised peetakse 15. aprillil. Esmalt mängivad võistkonnad omavahel ühe ringi, mille järel kohtuvad 1.–6. ja 7.–12. kohale tulnud võistkonnad veel kahel korral. Kokku peavad kõik võistkonnad 21 kohtumist. U-17 eliitliigasse on lubatud üles anda mängijaid, kes on sündinud aastatel 2005–2007. Lisaks võib üles anda ka mängijaid, kes on sündinud 2004. aastal (1. augustil või hiljem).

U-15 vanuseklassis asub võistlustulle 13 võistkonda ning mängudega alustatakse 17. aprillil. Kõik võistkonnad mängivad esmalt omavahel ühe korra läbi ning seejärel peavad 1.–7. ja 8.–13. kohale tulnud võistkonnad omavahel veel ühe ringi. Kõrgematel kohtadel asuvatele võistkondadele koguneb hooaja peale 18 ja teistele 17 mängu. Liigasse saab üles anda mängijaid sünniaastatega 2007–2009.

Nooremates vanuseklassides (U-13, U-11 ja U-10 liigades) peetakse klubidevahelisi võistlusi, mille eesmärk on pakkuda jalgpalluritele mängurõõmu ja arenguvõimalust koos eakaaslastega.

U-13 vanuseklassis on 19 võistkonda jagatud kolme gruppi. Esimeses grupis mängitakse kümne osalejaga üks mängudering. Teistes gruppides on vastavalt 5 ja 4 võistkonda ning seal toimuvad kohtumised turniiripäevadena. U-13 vanuseklassi saab üles anda mängijaid sünniaastatega 2009–2011 ning hooaeg algab maikuus.

U-11 vanuseklassis peavad turniiripäevi 9 võistkonda ja U-10 vanuseklassis toimuvad turniiripäevad 4 võistkonna osavõtul. U-11 liigast saavad osa võtta mängijad sünniaastatega 2011–2012 ning U-10 vanuseklassis osalevad mängijad sünniaastatega 2012–2013. Mõlemas liigas on planeeritud mängudega alustada mais.

Traditsiooniliselt on võistkondadele Eesti jalgpalli noorte meistrivõistlustel osalemine tasuta. Analoogselt poiste eliitliigaga katab EJL tüdrukute U-17 eliitliigas võistkondade transpordikulud.

Tütarlaste liigade koosseisud 2021. aastal:

U-17 eliitliiga: FC Kuressaare, Tallinna FC Flora, JK Tabasalu, Tartu JK Tammeka, Viimsi MRJK, Saku Sporting/Kohila JK Püsivus, FC Levadia/JK Tallinna Kalev, Tallinna JK Legion, Põlva FC Lootos/Võru FC Helios, FC Elva, Kohtla-Järve JK Järve, Pärnu JK Vaprus.

U-15: Kohila Püsivus, Tartu JK Tammeka, Tallinna FC Flora, Tallinna FC Ajax, Raplamaa JK, Tallinna FC Levadia, Maardu LM JK, JK Tabasalu, Saku Sporting, Tallinna FC Ararat, Tartu FC Helios, Keila JK, Pärnu JK Vaprus.

U-13:

I grupp: JK Tallinna Kalev, Tallinna FC Levadia, Tallinna FC Ararat, JK Saarepiiga, Viimsi MRJK, Maardu LM JK, Tallinna FC Flora, Tartu JK Tammeka, Tallinna JK Augur, Pärnu JK Vaprus.

II grupp: Puhja SK Barca, FC Elva, Kohila Püsivus, Rakvere JK Tarvas, Põlva FC Lootos.

III grupp: Harju JK, Pärnu JK Poseidon, Raplamaa JK, Saku Sporting.

U-11: Tartu JK Tammeka, FC Elva, Kohila Püsivus, Põltsamaa SK Motiiv, Suure-Jaani United, Harju JK Laagri, JK Tallinna Kalev, Tallinna FC Flora, Raplamaa JK.

U-10: Viimsi MRJK, Tallinna FC Levadia, Põlva FC Lootos, Saku Sporting.