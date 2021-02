Mäesuusatäht Ligety riputab suusad varna

Meeste mäesuusatamise suurkuju Ted Ligety teatas, et astub pärast Cortina d'Ampezzo maailmameistrivõistlusi kõrvale ja lõpetab karjääri.

36-aastane ameeriklane plaanib viimase stardi teha 19. veebruaril suurslaalomis. Samalt distsipliinilt on tal olümpiakuld ja kolm maailmameistritiitlit.

"See on metsik. Olen MK-sarjas sõitnud 17 aastat. Ma olen alati öelnud, et ei soovi oma pärandile või karjäärile tagasi vaadata enne, kui olen lõpetanud ja nüüd olen superpõnevil. Ma olen tehtu üle üliuhke," kommenteeris Ligety.

Pika karjääri jooksul jõudis ta MK-tasemel pjedestaalile kõigil viiel põhilisel mäesuusatamise distsipliinil: slaalomis, suurslaalomis, ülisuurslaalomis, kiirlaskumises ja alpi kahevõistluses.

2006. aasta Torino olümpiamängudel võitis ta alpi kahevõistluse ja kaheksa aastat hiljem Sotšis teenis esikoha ka suurslaalomis. Lisaks on tal viis MM-kulda: kolme suurslaalomi esikoha kõrval ka ülisuurslaalomis ja alpi kahevõistluses.

MK-sarja üldarvestuses jõudis Ligety parimal juhul kolmandaks (hooajal 2012/2013), kuid teenis alpi kahevõistluse arvestuses ühe ja suurslaalomis koguni viis väiksemat kristallgloobust.

Ajalugu tegi pigem hilise arenguga ameeriklane aga 2013. aasta Schladmingi MM-il, teenides kolm kulda. Viimati oli vähemalt nii võimas 1968. aastal Jean-Claude Killy, saades siis neli esikohta.

"Ma saavutasin karjääri jooksul kindlasti enam kui oleksin 16- või 17-aastase poisina oodanud, kui mu treenerid sõnasid, et oleksin heal ülikoolitasemel sõitja," meenutas Ligety.