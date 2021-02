Rasmus Mägi ilmselt sisehooajal starti ei tule

"Kuna olümpia toimumine on ohus, siis osad sportlased tahavad võistelda, sest ei tea, mis suvel saab. Teised ei taha talvel riskida, et olla suveks valmis. Väga sõltuv on see olukord," lausus Mägi intervjuus Vikerraadiole.

"Ma ise valisin ka selle tee, et olla suveks valmis. Ma usun, et suvehooajal võistluste korraldamine vabas õhus on turvalisem ülesanne, kui hallitingimustes võistlusi teha."

"Kvalifitseeruda ma niikuinii talvel ei saa ja selles mõttes langes minu valik, nagu ilmselt ka paljudel teistel sportlastel, selle kasuks," jätkas Euroopa meistrivõistluste hõbe.

"Samas, kui meil on keegi, kes on pikalt maadelnud vigastustega või pole saanud kaasa lüüa, siis nende võistlusnälg on kindlasti suurem ja sisevõistlused seda natukenegi leevendavad. See on paljude puhul tavapärane samm."

Päris sajaprotsendiliselt ei saa eemalejäämist kinnitada, aga Rio de Janeiro olümpia kuues sisehooajal siiski väga suurt mõtet ei näe.

"Ma pigem ikka julgen arvata, et "äkki"-t ei ole ja võistlustingimustes ma talvel midagi tegema ei hakka. See talvine hooaeg on ka tavapärasest lühem. Selle jaoks ei näe ma isiklikult põhjust treeningute rütmist välja tulla."

Talvine hooaeg ei paku päris neid emotsioone või väljundeid, mis algusaastatel," tunnistas 28-aastane tõkkejooksja. "Et võistlusenergiat kokku hoida, julgen pigem väita, et ei stardi."