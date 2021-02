ÖÖSEL OTSEBLOGI | Kontaveit läheb Austraalias vastamisi ebamugava vastasega

Kohtumine peetakse 3. väljaku kolmanda mänguna, enne seda on kavas üks naiste ja üks meeste üksikmäng, päev algab sel väljakul Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva kell 2. Eeldatavasti pääsevad Kontaveit ja Sasnovitš väljakule kella 5-6 paiku.

Enne mängu:

Omavahel on 25-aastane Kontaveit ja 26-aastane Sasnovitš mänginud koguni üheksal korral ja valgevenelanna juhib mängudega 5:4. Viimati olid nad vastamisi 2019. aastal Madridis, kus Kontaveit võitis avaseti 6:0, aga kaotas siis kaks järgnevat. Nad mängisid ka sama aasta Austraalia lahtiste teises ringis ja siis jäi Sasnovitš peale 6:3, 6:3.

"Ta ei ole mulle kindlasti mugav vastane olnud läbi aegade, olen temaga juba vist sada korda mänginud. Oleks võinud hullemini minna, oleks võinud paremini minna. Kindlasti ei ole lihtne loos, aga tuleb võtta mäng korraga," rääkis Kontaveit eelmisel nädalal. "Kindlasti pean väga hästi mängima, et teda võita, aga meile jäävad need punktid eelmisest aastast, otseselt sellist suurt pinget ei ole, et mul kaoksid veerandfinaalpunktid ära. See teeb kindlasti mängimist lihtsamaks. Iseenesest olen positiivne, mul on hea meel, et saan toast väljas viibida ja tennist mängida, tunnen ennast hästi, kuskilt ei valuta. Ise olen vähemalt positiivne!"

Austraaliasse saabudes karmis karantiinis olema pidanud ehk 14 päeva enda hotellitoas püsima pidanud Kontaveit tegi kaasa nn isolatsioonimängijate soojendusturniiril, kus jõudis finaali, mida ajanappusel ei peetud. Sasnovitš jõudis paralleelselt peetud soojendusturniiril teise ringi, kus jäi tasavägises kolmesetilises mängus alla rumeenlanna Irina-Camelia Begule.

"Anetil on ikkagi ajalooliselt väga raske vastane," arutles Hint ETV stuudios. "Arvan, et Sasnovitši ja Kontaveidi mängust tuleb väga hea tenniselahing, väga tahaks näha, mismoodi Anett hakkama saab. Anett läks iga mänguga paremaks ja loodan väga, et emotsionaalne positiivsus tuleb talle ka Austraalia lahtistel kaasa."

Kontaveidi ja Sasnovitši vahelise matši võitja kohtub teises ringis tšehhitari Kristyna Pliškova (WTA 73.) või briti Heather Watsoniga (WTA 60.).