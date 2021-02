ÖÖSEL OTSEBLOGI | Kanepi kohtub Austraalia lahtiste avaringis lätlannaga

Kanepi ja Sevastova kohtumine on kavas 8. väljaku teise matšina, enne seda kohtuvad ameeriklanna Ann Li (WTA 69.) ja 31. asetatud hiinlanna Zhang Shuai (WTA 35.), see mäng algab Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva kell 2. Seega eeldatavasti pääsevad Kanepi ja Sevastova väljakule kella 3-4 paiku.

Enne mängu:

Ametlikes mängudes on 35-aastane Kanepi ja 30-aastane Sevastova kohtunud kahel korral ja mõlemad matšid võitis Kanepi, kuid viimati olid nad võistlustel vastamisi 2011. aastal Pariisis. Mullu suvel Tallinnas peetud Eesti-Läti maavõistlusel jäi aga Kanepi peale 7:6 (1), 2:6, 10:5.

"Olen temaga mänginud alles hiljuti, raske mängu mängisin. Ta on ebamugav," tunnistas Kanepi.

Kanepi jõudis Austraalia lahtiste tennisekeskuses peetud soojendusturniiril finaali, Sevastova langes paralleelselt peetud turniiril teises ringis konkurentsist.

"Kaial on alguses põhimõtteline lahing lõunanaabriga," kommenteeris Eesti Tennise Liidu peasekretär Allar Hint ETV spordisaates. "Loodan, et Kaia on sama heas hoos kui ta oli terve nädala ja kui nii on, saab Sevastoval raske olema. Kaia, kes mängib üleüldse vähe turniire kaasa, läheb üle pika aja väljakule astudes iga mänguga järjest paremaks. Nüüd on mitu mängu järjest all olnud, vaatame, kuidas ta füüsiliselt vastu peab."

Kanepi ja Sevastova vahelise matsi võitja võib teises ringis minna vastamisi tiitlikaitsja Sofia Keniniga (WTA 4.), kes mängib avaringis turniirile vabapääsme saanud austraallanna Maddison Inglisega (WTA 133.).