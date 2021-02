Käsipalli esiliiga taasalustab pärast kahekuulist pausi

Peaaegu kahekuuliseks venis koroonapiirangute tõttu paus käsipalli meeste esiliigas. Alanud nädalal jätkatakse mängudega, kuid võistlussüsteemi oldi sunnitud pisut muutma. Esiliiga liidriks on täisedu, viie võiduga alustanud Põlva/Arcwood, vaid punktiga jääb maha mängu enam pidanud HC Tallinn 2.

Vahepealsel ajal jäi pidamata neli täisvooru ning Eesti Käsipalliliit otsustas ekspertgrupi ettepanekul võistlussüsteemi veidi muuta. Põhiturniir mängitakse täismahus lõpuni, ent planeeritud veerandfinaalidest 3.-6. kohale platseerunud meeskondade vahel loobuti. Põhiturniiri neli paremat pääsevad otse Final Four'i, mis toimub maikuus.

Tõnu Kastan: võtame eesmärgiks pääsu nelja hulka

Kõige pikem paus mängudes satub Tallinna Oskarile. Eesti üks teenekamaid klubisid pidas viimati võistlusmängu 21. novembril ning naaseb platsile alles järgmisel esmaspäeval. Peatreener Tõnu Kastan tunnistas, et tekkinud olukord meeskonna jaoks lihtne loomulikult pole.

"Keeruline aasta – eelmine hooaeg jäi pooleli ja nüüd peame mitu korda alustama. Treeninguid ei saanud samuti läbi viia ja nii olemegi pausi ajal vaid kaks korda koos trenni teinud. Mingist vormi ajastamisest on niivõrd sassis olukorra puhul raske rääkida, aga lähme igas mängus võitlema ja võitma," kinnitas Kastan.

"Meie hääl jäi vähemusse, kui räägiti veerandfinaalidest loobumisest. Kahju, sest sellised play-off mängud lisaksid põnevust ja annaksid amatöörmeeskondadele motivatsiooni. Aga mis siin ikka, võtame eesmärgiks pääsu nelja hulka – nagu ilmselt ka kõik ülejäänud tiimid," arutles Eesti ekskoondislane.

Oskar on esiliiga vanim meeskond, aga Kastani sõnul tegeletakse ka noortega. Ta tõi välja 24-aastase Polad Mahmudovi, kes näiteks HC Kehra/Primendi võrku sügisel 11 palli saatis. "Aserbaidžaani juunioride koondises mänginud Mahmudov on väga huvitav mängumees. Teeme temaga eraldi tööd ja usun, et temast võib heal tasemel pallur saada," sõnas Kastan.

Noortest koosnev Coop hakkab kõigile tõsiselt vastu

Vastupidiselt Oskarile, on Põlva Coopi puhul tegemist esiliiga noorima meeskonnaga. Kalmer Mustingu hoolealused on tänavu lahingu andnud kõigile vastastele. Kolmest kaotusest kaks tulid minimaalse ja üks kolmeväravalise vahega. Sealhulgas kaotati 23:24 liider Põlva/Arcwoodile ja tehti viik teisel kohal asuva HC Tallinn 2-ga.

"Esimese viie mänguga võib vägagi rahule jääda. Hooaja eel oli väike kartus sees, et äkki ainult noortest koosneva meeskonnaga jääme rongi alla. Aga poisid ammutasid eelmisest hooajast kogemusi, mil mitmed Serviti pallurid käisid esiliigas Coopil abiks ning on tublid olnud," kiitis põlvalaste juhendaja.

"Mängupilt oli päris hea, kodus parem kui võõrsil, sest poisid on kodusaaliga harjunud. Kuidas nüüd pärast pikka pausi sujub, on keeruline öelda, aga erinevalt pealinnast saime siiski Põlvamaal treenida. Tegutsesime küll palju õues, ent oleme nüüd valmis uuesti lahingusse minema," arvas Musting.

Järgmised mängud esiliigas:

9.02. 19.30 Tartu Ülikool – HC Kehra/Primend

12.02. 19.00 Põlva/Arcwood – Tartu Ülikool

13.02. 16.00 Valga Käval – HC Tallas/Tallinna Spordikool

14.02. 14.00 HC Tallas/Tallinna Spordikool – Valga Käval (Valgas)