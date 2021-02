Viimsi meeskond suurendas saalijalgpalliliigas edumaad

Viimsi jäi küll võõrsil JK Kohila vastu juba teisel minutil kaotusseisu, kuid mäng võideti siiski kindlalt 6:3 (3:1). Võitjate ridades lõi kolm väravat Ervin Stüf ja kaks Jevgeni Merkurjev. Viimsi on võitnud kõik üheksa seni peetud kohtumist. Kaheksa meeskonna konkurentsis kuuendat kohta hoidval Kohilal on kümnest mängust kirjas kolm võitu.

Tabeli teine, Narva United FC andis käest kaheväravalise edu ja mängis 2:2 (1:2) viiki tabeli lõppu kuuluva Ravens Futsal Ares Security meeskonnaga.

Kolmandal kohal mängiv Tallinna FC Cosmos kaotas Sillamäe NPM Silmet FC Sillamäe vastu küll poolaja 0:1, kuid võitis kohtumise 3:2.

Vooru väravaterohkeimas mängus oli Tartu Maksimum Welco 6:4 (4:1) parem Rummu Dünamost. Võitjate eest lõi Ivan Klimovich kolm väravat. Kaotajatest sai juba mängu neljandal minutil punase kaardi Dmitri Sui.

Sel nädalal on meistriliigas kavas kuus kohtumist, neist kesksetes on kaks korda vatsamisi tabelis teisel ja kolmandal kohal asuvad Narva United FC ja Tallinna FC Cosmos. Kolmapäeval mängitakse Viimsis kuuenda vooru edasilükatud kohtumine ja laupäeval on Narvas kavas 11. vooru mäng.

Põhiturniiri lõpuni jääb veel kuu aega ja seejärel algab play-off, kuhu pääsevad kuus paremat meeskonda, neist kaks edukamat saavad otsepääsme poolfinaali.