TÄNA OTSEBLOGI | Kanepi püüab Melbourne'is pääsu finaali

Kohtumine peetakse Margaret Court Arena nime kandval väljakul kolmanda matšina, mille algusajaks on antud mitte varem kui 5.30 Eesti aja järgi.

Enne mängu:

35-aastane Kanepi ja temast üheksa aastat noorem venelanna on omavahel eelnevalt kohtunud ühe korra, kui Aleksandrova oli 2018. aastal toimunud Ilkley muruturniiril eestlannast üle 3:6, 6:4, 7:6 (4).

Viimati mängis Kanepi WTA turniiril poolfinaalis 2013. aasta kevadel Brüsselis, kus võitis lõpuks enda karjääri neljanda WTA turniiri. Kõva kattega väljakul oli ta viimati WTA poolfinaalis 2012. aasta sügisel Lõuna-Koreas, kus jõudis finaali välja, aga jäi seal alla Caroline Wozniackile.

Kanepi oli Gippsland Trophy avaringis kahe punkti kaugusel kaotusest, kuid suutis lõpuks alistada kohaliku mängija Astra Sharma (WTA 129.), 1:6, 7:5, 6:2. Teises ringis lõpetas Kanepi maailma seitsmenda reketi, valgevenelanna Arina Sabalenka 15-mängulise võiduseeria – eestlanna alistas kolm turniiri järjest võitnud Sabalenka 6:1, 2:6, 6:1. Kolmandas ringis alistas Kanepi 7:5, 6:1 venelanna Darja Kasatkina (WTA 71.). Veerandfinaalis sai Kanepi loobumisvõidu 8. asetatud tšehhitarilt Karolina Muchovalt (WTA 27.).

Turniiril 9. asetatud Aleksandrova oli avaringis vaba, teises ringis sai ta 4:6, 6:4, 6:2 jagu slovakitarist Anna Karolina Schmiedlovast (WTA 136.), kolmandas ringis alistas 6:4, 6:2 valitseva Prantsusmaa lahtiste meistri, poolatari Iga Swiateki (WTA 17.) ning veerandfinaalis oli kindlalt 6:2, 6:1 parem vigastusega kimpus olnud rumeenlanna Simona Halepist (WTA 2.).

Teine finalist on juba selge – turniiril 2. asetatud jaapanlanna Naomi Osaka (WTA 3.) andis loobumisvõidu belglanna Elise Mertensile (WTA 20.).

"Mul on väike vigastus ja kuna kohe on algamas Austraalia lahtised, pean olema ettevaatlik," ütles Osaka. "Ootan juba, et saaksin järgmisel nädalal uuesti võistelda."