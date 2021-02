Tänavu lisandus 11. dopinguvastane reegel

Sellest aastast on vilepuhujate takistamine omaette WADA dopingureegli rikkumine. Üha enam töötatakse kogu maailmas aga selle nimel, et dopingu tarvitamine ja sellele kaasa aitamine jõulisemalt kriminaaliseerida.

Dopingu avamistamisel on vilepuhujate roll väga oluline. Et kaitsta info jagajaid hirmutamise, ähvardamise ja neile kätte maksmise eest, lisati selle aasta jaanuarist kehtima hakkanud WADA uude koodeksi ka spetsiaalne punkt.

"Kui muidu oli kümme käsku ehk kümme keeldu, siis nüüd on üheteistkümnes, mis on seotud puhtalt vilepuhumisega," lausus Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA juhatuse liige Henn Vallimäe ETV-le. "Vilepuhumise takistamine või selle eest kätte maksmine on omaette WADA ehk siis dopingureegli rikkumine."

Vilepuhujate takistamise eest saab WADA uue reegli järgi määrata karistuse, mis ulatub kahest aastast kuni eluaegseni. Dopinguvastase võitluse liidriks asus detsembrist USA, kes kehtestas Venemaa vilepuhuja, sealse riikliku dopingu tarvitamise süsteemi paljastanud Grigori Rodtšenkovi nime kandva seaduse, mis lubab USA-s karistada kõiki sportlase taustajõude - treeneritest riigi juhtideni välja.

"Mis tähendab seda, et sõltumata rahvusest, kodakondsusest võib karistada isikuid, kes on dopingureegleid rikkunud, kuni miljoni dollarilise trahviga või vangi panna. See on väga tõsine avaldus," ütles Vallimäe.

Eesti Antidopingu juhi sõnul ei purjeta WADA hetkel USA-s kehtima hakanud uue seaduse poole. WADA vastuargumendiks on hirm, et sellise absoluutse ja kiire taustajõude karistamise puhul ei teki enam vilepuhujate fenomeni.

"Tavaliselt on vilepuhujad kõik endised nii-öelda rikkujad, kes meelitatakse mingitel põhjustel üle. On tõestatud, et kui maailmas aastas läbi viidud testidest on positiivsed 1,3 kuni 1,4%, siis vilepuhumise abil saadud testid - nende efektiivsus on kuskil 8-12%," võrdles Vallimäe. "Vilepuhjad on väga väärtuslikud, kuna iga test maksab päris korralikku raha, piltlikult öeldes üks Egiptuse tuusik."

Vallimäe sõnul on raske öelda, kas Euroopa Liidus just Rodtšenkovi akti mastaabis ehk miljoni euroni ulatuvate trahvideni jõuatakse, küll on aga näha, et dopingu tarvitamisele kaasa aitamist kriminaliseeritakse kogu Euroopas senisest märksa tugevamate karistustega.

"See protsess on võimas ja ma arvan, et varem või hiljem Rodtšenkovi akti mõjud tulevad ka Euroopasse ja kunagi ka Eestisse," usub ta.

Uue dopinguvastase reegli kohta saab lähemalt lugeda siit.