ÖÖSEL OTSEBLOGI | Kontaveit mängib veerandfinaalis maailma 13. reketiga

31-aastane Azarenka ja 25-aastane Kontaveit on varem omavahel kahel korral mänginud, mõlemal on kirjas üks võit – 2015. aasta Wimbledoni avaringis jäi Azarenka peale kindlalt 6:2, 6:1, 2019. aasta Stuttgardi turniiril sai Kontaveit 5:7, 7:5, 3:0 eduseisus loobumisvõidu.

Kontaveit alistas avaringis ameeriklanna Christina McHale'i (WTA 82.) 6:1, 6:3 ja sai teises ringis 7:5, 7:5 jagu viimastel aastatel rohkem paarismängule keskendunud ameeriklanna Bethanie Mattek-Sandsi (WTA 339.). Mullune US Openi võitja Azarenka oli Grampians Trophy avaringis ja pidas teises ringis enda hooaja esimese mängu, alistades 6:4, 1:6, 11:9 Kasahstani esindav Julia Putintseva (WTA 28.). Seejuures oli Azarenka avasetis 0:4 kaotusseisus, kuid võitis siis kuus geimi järjest, matši kiires lõppmängus jäi ta esmalt 1:5 taha ja päästis siis ka kaks matšpalli.

"Tal oli ka väga raske mäng. Ta on väga hea mängija, see on ilmselge. Kindlasti tuleb raske mäng, ta mängib väga agressiivselt. Eks paistab, mis tingimused on," lausus Kontaveit. "Täna oli tal ka tuulega küllaltki keeruline ja läks üle noatera. Arvan, et mul ei ole homses mängus pinget, annan endast parima ja mängin nii hästi kui ma selles olukorras praegu saan mängida. Ma ei saa rohkem teha kui endast kõik anda."

Kaia Kanepi (WTA 94.) mängib samuti Melbourne Parkis peetava WTA 500 kategooria turniiri Gippsland Trophy poolfinaalis Venemaa esinumbri Jekaterina Aleksandrovaga (WTA 33.). See kohtumine peetakse Margaret Court Arena nime kandval väljakul kolmanda matšina, sellele eelnev mäng ei alga varem kui ööl vastu laupäeva kell 3.30 Eesti aja järgi. Seega eeldatavasti pääsevad Kanepi ja Aleksandrova väljakule kella 5-6 paiku. Ka seda mängu vahendab ERR-i spordiportaal otseblogis.