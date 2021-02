Aastaid Hollandis mänginud Bramanise poeg liitub HC Tallinnaga

23-aastane Bramanis esindas Eestis nii Viimsit, HC Tallast, Riho-Bruno Bramanise käsipallikooli kui ka Audentest. Natuke rohkem kui kolm aastat tagasi otsustas Bramanis minna Hollandisse ülikooli ja käsipalli mängima. Esimene hooaeg välismaal tõi pronksmedali, kui HV KRAS/Volendam lõpetas Hollandi meistrivõistlused kolmanda kohaga. Teisel aastal tegi mees valiku keskenduda rohkem õppimisele ning pallis Volendami duubelmeeskonnas Jong BodyResults, kus jätkus ühtlasi ka rohkem mänguaega ja vastutust.

"Kuna Hollandi käsipalliliiga on koroona tõttu olnud pea kogu aasta suletud, siis saime sealse klubi ning HC Tallinnaga kokkuleppele, et saan hooaja lõpuni Eestis mängida," rääkis Bramanis Eestisse naasmise tagamaadest. "Eelmise aasta märtsis kohalik liiga suleti ning kuigi septembris saime mõned kohtumised pidada, tuli jaanuaris jälle teade, et selle hooaja lõpuni Hollandis mänge ei peeta."

"Kuna põhimõtteliselt aasta aega pole korralikult käsipalli mänginud, siis võtan naasmist palliplatsile rahulikult ning loodan HC Tallinnat võimalikult palju aidata," jätkas Hollandis põhiliselt erinevatel tagamängijate positsioonidel mänginud noormees. "Olen välismaal füüsiliselt ja vaimselt kõvasti arenenud, kuid suurim tugevus, mida saan sealt kaasa võtta, on kaitsetöö. Loodan just sel platsi poolel oma aggressiivsuse ja jõulisega võistkonna edusse panuse anda."

"HC Tallinnaga olen juba mõned trennid pidanud ning mind on võistkonda kiiresti vastu võetud. Mõnede meestega olen juba eelnevalt koos mänginud ning see tegi sissesulamise lihtsamaks," lõpetas Bramanis.

"Meil on väga hea meel, et saime ühe rahvusvahelise kogemusega mängumehe juurde. Eks me näeme trennis, kui palju aastane mängupaus tunda on andnud, kuid treeningprotsessi annab tugeva mehe liitumine kindlasti palju juurde. Jesper on meie mängijatega ja HC Tallinnaga ka varem koostööd teinud ning tegemist on tuttava mehega. Suuri pingeid me talle peale ei pane ning anname talle aega mänguvormi saavutada. Kindlasti on Bramanis kevadperioodil meile suureks abiks," kommenteeris HC Tallinna treener Risto Lepp.