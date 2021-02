Eesti koondise väravavaht liitus Austria kõrgliigaklubiga

Strigin käis jaanuarikuu algul Austrias FFC Vorderlandi ning Wacker Innsbrucki klubide juures testimisel. Tema enda sõnul läks Innsbruckis testimine väga hästi, vahendab Flora koduleht.

"Tundsin end algusest peale väga koduselt nii Innsbrucki linnas kui ka klubis. Võib-olla sellepärast, et klubi põhivärv on roheline. Lepingut ma muidugi lootsin, aga kui lõpuks pakkumine tuli, siis olin hetkeks sõnatu. Tegime lepingu hooaja lõpuni ja võimalusega pikendada suvel, kui kõik rahul on," sõnas Getriin.

Wacker mängib Austria naiste Bundesliigas ning on olnud seni sellel hooajal raskustes. "Olen teadlik, et mind on tiimi juurde toodud kindla eesmärgiga – peale stabiilselt heade esitluste mängudes on minu ja ka teiste välismängijate roll nooremate tiimikaaslaste juhendamine, neile eeskujuks ja toeks olemine. Kuna pool hooaega on juba läbi ja pole läinud päris nii nagu oli plaanitud, siis teine pool tuleb kindlasti veelgi intensiivsem ja on väljakutse kõigi jaoks. Panused on suured, naiskonna eesmärk on kõrgliigasse püsima jäämine ja selle nimel on töö käinud terve selle puhkuse ajal," sõnas Strigin.

"Olen üüratult tänulik kõigile oma Flora treeneritele, kes on mind aastaid vankumatult toetanud, leidnud minu jaoks aega ka väljaspool tavapäraseid treeningaegu. Flora naiskond, kes on mind alati trennides ja mängudel surunud ikka üha edasi. Siit võtan kindlasti kaasa ühtekuuluvustunde ja teen endast kõik, et seda ka väljaspool Eesti riigipiiri jagada," lisas koondislane.

Flora naiskonna peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul on Striginil olnud eelneval paaril aasta ka nii mõnigi variant liikuda välisklubisse: "nende variantide asemel võttis ta aega, et end treenida veelgi tugevamaks Flora tingimustes. Nägi väga palju vaeva iseseisvalt ja lisaks sai rohkem kogemust Euroopa Meistrite Liigas. Usun, et praeguseks on ta kindlasti valmis selleks, et astuda järgmist sammu uude ja heasse keskkonda."