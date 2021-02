Tammik lõpetas müstilise vigastuse tõttu Hispaania kõrgliigaklubiga lepingu

Tammik pääses Hispaania kõrgliigas platsile kuuel korral, aga algkoosseisus vaid hooaja avavoorus. "Ma sain järgmistel päevadel kerge trauma ja mitte keegi ei arvanud, et midagi hullu oleks, aga pikapeale see süvenes. Ma jätkasin nii treenimist kui ka mängimist ehk novembris ja detsembris läks asi päris tõsiseks. Järsku oli nii valus, et ma enam ei suutnud," tunnistas ta Soccernet.ee-le antud intervjuus.

ammik lõpetas Santa Teresaga lepingu juba detsembris ja seda just paljuski vigastuse tõttu. "Ma tundsin, et tahan tagasi Eestisse tulla, kuna siin räägin arstidega sama keelt ja ehk öeldakse konkreetselt, mis mul viga on," lisas Tammik.

