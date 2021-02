ÖÖSEL OTSEBLOGI | Kontaveit püüab Melbourne'is pääsu veerandfinaali

Kohtumine on kavas 3. väljaku teise matšina, esimene mäng sel väljakul algab Eesti aja kell 2 öösel ehk kuuendana paigutatud Kontaveit ja Mattek-Sands alustavad eeldatavalt kella 3-4 paiku.

25-aastane Kontaveit ja temast kümme aastat vanem Mattek-Sands varem omavahel mänginud pole. Kümme aastat tagasi maailma edetabelis 30. kohale jõudnud Mattek-Sands on viimastel aastatel rohkem keskendunud paarismängule. "Ta mängis väga agressiivselt, tuleb hästi võrku, ta on üks parimaid paarismängijaid. Need väljakud siin on küllalt kiired, ta servib korralikult ja pani Strycova ründe alla ja kasutas lühikesi palle ja olukordi väga hästi ära," rääkis Kontaveit, kes vaatas veidi avaringi mängu, kus Mattek-Sands sai 7:6 (3), 6:2 jagu tšehhitarist Barbora Strycovast (WTA 38.).

Kontaveit alistas avaringis ameeriklanna Christina McHale'i (WTA 82.) 6:1, 6:3.

Kontaveidi ja Mattek-Sandsi vahelise kohtumise võitja läheb veerandfinaalis vastamisi mulluse US Openi finalisti, turniiril 3. asetatud valgevenelanna Viktoria Azarenka (WTA 13.) või Kasahstani esindava Julia Putintsevaga (WTA 28.).

Kaia Kanepi (WTA 94.) mängib samuti Melbourne Parkis ehk Austraalia lahtiste toimumispaigas peetaval Gippsland Trophy nime kandva turniiri veerandfinaalis Eesti aja järgi reede hommikul, ka seda kohtumist vahendab ERR-i spordiportaal otseblogis.

Korraldajad olid sunnitud neljapäevase mängupäeva tühistama, kuna ühes mängijaid võõrustanud hotellis diagnoositi töötajal koroonaviirus. 507 mängijat ja ligi poolsada hotellitöötajat, kes kõik viibisid Melbourne kesklinna hotellis kahenädalases karantiinis, suunati kolmapäeva hilisõhtul eneseisolatsiooni, misjärel alustati hommikul laustestimisega.

Kuna üks vahepäev pikendab turniire, otsustasid korraldajad, et kõik reedesed WTA kohtumised mängitakse süsteemis parem kahest ning juhul kui kumbki mängija võidab ühe seti, selgitatakse võitja kümne punktini mängitavas matši kiires lõppmängus.