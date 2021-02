Prantsusmaa naispurjetaja alistas maailmarekordi seitsme päevaga

Ajaloo tunnistamiseks kogunes Prantsusmaale Les Sables d'Olonnes'i sadamasse tuhanded inimesed. 31-aastase Cremeri täpseks ümber maailma seilamise ajaks märgiti 87 päeva, kaks tundi ja 24 minutit. MacArthur viibis teel 94 päeva ja neli tundi.

"Mul on väga hea meel siin olla. Milline kergendus, see oli päris suur stress. Mul on hea meel, et kõik läks edukalt. Selline vastuvõtt on imeline. Mul on tunne nagu ma oleksin unenäos," rääkis Cremer. "Mitmel korral oleksin tahtnud ennast rohkem tagant sundida, aga peamine eesmärk oli lõpetada."