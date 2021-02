Eesti autosportlane liitus Porsche programmiga

Programmi kaasatud Viidasel seisab esialgu ees kolm Nürburging Langstrecken Series neljatunnist etappi Nürburgringil, üks kuuetunnine sõit ning juunis toimuv Nürburgringi 24-tunnine sõit. Kuigi Porsche ja Rutronik Racing on seadnud eesmärgiks teha maksimaalne tulemus, siis mõneti üllatavad on Viidase tiimikaaslased, kelle hulgas on kaks Porsche palgalist tehasesõitjat - Julien Andlauer ning legendaarne Romain Dumas, kelle saavutuste hulka kuuluvad võidud Le Mansi, Spa ja Nürburgringi 24-tunni sõitudelt. Neljanda sõitjana on rivis ka 23-aastane Tobias Müller, kellega koos tõi Tristan Mercedesele klassivõidu 2019. aasta Nürburgringi 24-tunni sõidul. Dumasist saab noortele sõitjatele Rutronik Racingu sõnul ka mentor

"Loomulikult on hea meel, et aastatepikkune töö on ka kellelegi positiivses võtmes silma jäänud. Kui Rutronik Racingu pealikult tuli esimene kõne küsimusega: "Tristan, kas oled huvitatud," siis võite ise vastust arvata – olin saanud pakkumise täiesti võõralt tiimilt võõra autoga sõitmiseks ja võitmiseks! Selgelt olin esialgu ikka üsna pahviks löödud. Eriti veel samas autos selliste nimedega nagu Andlauer ja Dumas. Ja siinkohal on rõhk just sõnal võitmiseks, sest ambitsioonid on nii meeskonnal kui ka minul endal suured," Kommenteeris Viidas.

"Tavapäraselt panevad tehasemeeskonnad väga olulisteks 24-tunni sõitudeks välja vaid tehasesõitjatest koosneva auto, et minna kindla peale tulemust püüdma. Praegusel juhul on meil aga segu kahest tehase- ning kahest mitte-veel-tehasesõitjast. Samas on mul Nürburgringilt ette näidata kolm aastat järjestikust klassivõitu, taltsutades iga aasta järjest võimsamat autot. Lisaks olen kaks korda saanud klassivõidu 24-tunnil sõidult ja korra olnud teine – usun, et need tulemused ongi need, miks mind sellesse autosse kaasati. Võrdsete masinatega loeb iga kümnendik, seega ei pea vist mainima, et kavatsen enda poolt anda 110%."

Viimased kaks aastat on Viidas olnud Black Falconi meeskonnas võidukas GT4 klassides ning keskendunudki just Nürburgring-Nordschleifele. Ühtlasi loodab ta kaasa teha ka valitud etappidel Ameerikas ja Kanadas LMP3 kuppelautoga, jätkates seal pikaajalist koostööd Tõnis Kasemetsaga. 2020 kihutatigi tiimikaaslastena Daytonas ja Atlantas ning ka 2021. hooajaks on ühised plaanid.

"Oma sõbra ja juhendaja, Tõnise noorema venna Madis Kasemetsaga, oleme viimased kümme aastat koos sel okkalisel aga edukal võidusõidukarussellil sõitnud, milles minust on saanud parem sõitja ja Madisest parem treener – nii et kogu see eelnev on meile mõlemale oluliseks näitajaks, et oleme oma asja õigesti teinud ja mitte rahakott seljas ühe tiimi ukse juurest teise juurde jooksnud… Oma panuse minu edule andis kindlasti ka endine meeskond Black Falcon, mille ridadest on sirgunud mitmeid Mercedes-AMG tehasesõitjaid. Professionaalne tehasesõitja ma ise veel ei ole, kuid kõva töö selles suunas käib," on Viidas uue hooaja suhtes optimistlik.