Tammemaa ja Tähe koduklubi sai tabeliliidrilt kindla kaotuse

29-aastane Tammemaa jätkab kindlalt Resovia põhikoosseisus ja kogus neli punkti (+1). Temporündaja realiseeris seitmest tõstest neli (57%), mujalt lisa ei tulnud. Vigastusest taastuv Robert Täht polnud mänguks üles antud, kirjutab Võrkpall24.ee.

Zaksa, kes sai pühapäeval just Resovialt hooaja esimese kaotuse, kasvatas eilse võiduga edu lähima jälitaja Jastrzebski Wegieli ees 13 punktile. Resovia on liigas kuues.

