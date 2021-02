Flora sõlmis Eesti noortekoondislasega kolmeaastase lepingu

Tõugjas on seni mänginud Nõmme Unitedis, esindusmeeskonda pääses ta esmakordselt 2019. aastal ning järgnenud kahe hooajaga sai ta kirja 55 kohtumist ning viis väravat, vahendab Soccernet.ee.

Lisaks klubikarjäärile on nooruk teinud tegusid Eesti U-17 koondises, mida ta on esindanud kokku üheteistkümnes matšis. Septembris käis noormängija Inglismaal, kus ta veetis nädala Tottenham Hotspuri treeningutel.

"Mul on hea meel teha oma karjääris samm edasi liitudes meistriklubi FC Floraga. Tunnen, et see on parim keskkond mängijana arenemiseks ning teen kõik selleks, et aidata klubil seatud eesmärke saavutada. Olen väga tänulik Nõmme Unitedi meeskonnakaaslastele ja treeneritele, eriti Martin Klasenile ja Mart Poomile, klubis tehtud töö eest," sõnas keskkaitsja pärast lepingu sõlmimist.