Eesti sulgpallurid säilitasid maailma edetabelis oma koha

Kuigi sügisel taas mõned Euroopa ja maailmakarikaetapid mängiti, siis tavapäraselt iga nädal uuenev maailma edetabel avaldati taas alles nüüd. Kui seni on maailma edetabel arvestanud aasta jooksul mängitud kümmet parimat turniiri, siis ajutiselt on muutunud ka edetabeli koostamise põhimõtteid. Mängijatele jäid alles kõik punktid, mis neil olid eelmise aasta 17. märtsi seisuga ja vahepeal mängitud turniirid võetakse täiendavalt arvesse.

Eesti sulgpalluritest on endiselt parima edetabeli kohaga naiste üksikmängus Kristin Kuuba, kes asub 56. kohal. Maailma edetabelit juhib Tai Tzu Ying Hiina Taipeist ja teine on Chen Yu Fei Hiinast. Maailma edetabeli top50 on suur osa kohtadest Aasia mängijate käes. Euroopa mängijate arvestuses on Kuuba 14. kohal

Ka Eesti meeste esireketi Raul Musta koht uues edetabelis ei muutunud. Must on edetabelis 84. astmel. Meestest hoiab endiselt maailma edetabelis liidri kohta Kento Momota Jaapanist ning talle järgnevad taanslased Viktor Axelsen ja Anders Antonsen.

Koha võrra langesid naiste paarismängus Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel, kes nüüd on edetabelis 61. kohal.

Meeste paarismängus on Eesti parimad Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner maailma edetabelis 200. kohal.