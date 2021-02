Eesti Kardiliit valis uue juhatuse ja kinnitas võistlusklassid

Üldkoosolekul osales 24 liikmest 23, kes valisid järgmiseks kolmeks aastaks juhatuse liikmeteks Johannes Moori, Sander-Mel Mellikovi ja Priit Karjuse.

"Esmalt sügav kummardus ja suur-suur aitäh eeskätt Heikki Hõbemäele, kes on tegelikkuses kardisporti kauakestvalt rohkem kui 20 aastat oma ajast ja ka vahenditest Eestis vedanud ning arendanud," rääkis Johannes Moor uue juhatuse nimel. "Uuel juhatusel on siit kindlasti lihtsam edasi minna, kuivõrd me ei pea nn uut vundamenti ja ka seinu laduma, vaid saame käesolevaks ajaks väljakujunenud süsteemi ja vastuvõetud otsuseid arvestades sporti edasi arendada ja selle selle toimimist Eestis tagada."

Jätkuvalt suund suurte tiitlivõistluste klassidele

Üldkoosolekul otsustasid liikmed, et perioodil 2021-2022 antakse Eesti meistri tiitel välja järgmistes kardiklassides: Micro, Mini, OK-Junior, OK ja KZ2. Ülejäänud kardiklassides meistri tiitlit nimetatud perioodil välja ei anta ja need peale Cadet klassi Eesti meistrivõistluste etapil ei osale. Eesti meistrivõistlusi täiendavate sarjade (nt Rotax Estonian Challenge, X30 Estonian Series jne) toimumine on jätkuvalt oluline ja Eesti Kardiliidu poolt toetatud.

"Spordi arengu mõttes puudub Eestis kardiklasside osas vajadus samade vanuserühmade sportlaste killustamiseks erinevate klasside vahel. On igati loogiline, et meistrivõistlused nii Eesti, Euroopa kui maailma tasandil toimuvad iga vanuserühma jaoks ühes kindlas klassis. Rahvusvaheline kardiliit (CIK-FIA) on loonud klassid (Mini, OK-Junior, OK, KZ2), mille soetus- ja ülalpidamismaksumus on mõistlikud, tehnika on olenemata tootjast vastupidav ning erinevate tootjate omavaheline konkurents aitab tegelikult kaasa ka nende klasside tehnilisele võrdsusele," selgitas klasside valiku põhimõtteid Moor.

Eesti kardispordi meistrivõistluste sarjas sõidetakse tänavu kuus etappi. Esialgse info kohaselt toimub avavõistlus 24. aprillil veel kinnitamata kohas.