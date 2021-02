Levadia täienes Põhja-Makedoonia ründajaga

23-aastane Krstevski sündis Serbias Novi Sadis, kuid tal on nii Serbia kui Põhja-Makedoonia kodakondsus, samuti on Krstevski esindanud mõlema riigi noortekoondisi.

193 cm pikkuse edurivimehe endiste koduklubide hulka kuuluvad Novi Sadi Vojvodina, Sofia Lokomotiv, Belgradi Crvena Zvezda, Skopje Rabotnicki ja Samtredia.

"Meeldiv on Eestis olla! Minu senised muljed FCI Levadia klubist on väga head, mulle meeldivad meie mängijad, treenerid ja taustajõududeks olevad inimesed," lausus Krstevski Levadia kodulehekülje vahendusel.

"Töö toimub väga professionaalsel tasandil. Eestisse tulles ma ei oodanud, et siinse jalgpalli tase on niivõrd kõrge. Loodan, et meid ootab hea hooaeg ning me võidame meistritiitli."

"Mulle meeldib mängida palliga, samuti olles seljaga vastaste poole," jätkas ründaja. "FCI Levadia stiil mulle sobib, kuna meeskond tahab pidevalt rünnata ja leida võimalusi väravate löömiseks. Loodan saada palju mänguaega ning olla resultatiivne."

Levadia spordirektor Sergei Pareiko: "Strahinja muutus meie juures testimisel olles iga päevaga paremaks. Ta tõestas mängudes oma kvaliteeti ja näitas sisu. Oleme väga õnnelikud, et Strahina meiega liitus!"

"Pikakasvulise ja kiire ründajana sobitub ta hästi meie mängufilosoofiasse. FCI Levadia võiks olla tema jaoks koht, kus mängijana edasi areneda ning leida taas sära, mis iseloomustas teda kolm-neli aastat tagasi kui Strahinjat peeti oma regiooni üheks talendikamaks mängijaks."

Strahinja Krstevski on FCI Levadia kümnes talvine täiendus – varem liitusid meeskonnaga Zakaria Beglarišvili, Karl Andre Vallner, Milijan Ilić, Anton Tolordava, Volodymyr Bayenko, Luka Luković, Aamir Abdallah Yunis, Ernest Agyiri ja Frank Liivak.