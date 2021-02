TÄNA OTSEBLOGI | Kanepi püüab pääsu veerandfinaali

Kanepi ja Kasatkina mäng on kavas 7. väljaku neljanda kohtumisena, esimene matš sel väljakul algab Eesti aja järgi kell 1.30.

35-aastane Kanepi on varem Kasatkinaga neljal korral mänginud, nende omavaheliste mängude seis on 2:2. Kõva kattega väljakul on nad kohtunud kahel korral ja mõlemal juhul jäi peale Kanepi – 2017. aasta US Openil võitis eestlanna 6:4, 6:4 ning 2018. aasta Brisbane'i turniiril 6:2, 6:2. Viimati olid nad vastamisi 2018. aasta Prantsusmaa lahtistel, Pariisi liivaväljakuil jäi Kasatkina peale 6:4, 6:1.

Kanepi oli Gippsland Trophy avaringis kahe punkti kaugusel kaotusest, kuid suutis lõpuks alistada kohaliku mängija Astra Sharma (WTA 129.), 1:6, 7:5, 6:2. Teises ringis lõpetas Kanepi maailma seitsmenda reketi, valgevenelanna Arina Sabalenka 15-mängulise võiduseeria – eestlanna alistas kolm turniiri järjest võitnud Sabalenka 6:1, 2:6, 6:1. Kanepi ise on nüüd võitnud 12 matši järjest.

Kasatkina alistas avaringis kindlalt 6:1, 6:1 rumeenlanna Mihaela Buzarnescu (WTA 138.), teises ringis sai ta 6:4, 6:3 jagu turniiril 15. asetatud sloveenlanna Polona Hercogist (WTA 49.).

Kanepi ja Kasatkina mängu võitja läheb veerandfinaalis vastamisi 8. paigutusega tšehhitari Karolina Muchova (WTA 27.) ja itaallanna Jasmine Paolini (WTA 97.) vahelise kohtumise võitjaga.