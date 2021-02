ÖÖSEL OTSEBLOGI | Kontaveit alustab Austraalia lahtiste soojendusturniiri

Kontaveidi ja McHale'i kohtumine on kavas 8. väljaku teise matšina, esimene mäng sel väljakul algab Eesti aja järgi kell 1.30.

Grampians Trophy lisati kalendrisse alles üle-eelmisel nädalal ja see on mõeldud eeskätt nendele naistennisistidele, kes pidid Austraaliasse saabudes veetma kaks nädalat täiskarantiinis ehk ei saanud enda toast väljuda. Muidu oli tennisistidel lubatud iga päev viieks tunniks enda toast väljuda, et trennis käia, kuid need mängijad, kelle tšarterlennul oli kellelgi positiivne koroonaproov, pidid olema täiskarantiinis.

Turniirile kuuenda asetuse teeninud 25-aastane Kontaveit ja 28-aastane McHale on tenniseväljakul varem kohtunud ühe korra, kuid see matš toimus juba kaheksa aastat tagasi. Toona jäi ameeriklanna Miami Mastersil peale 6:2, 6:1. Siis oli McHale maailma edetabelis 55., Kontaveit aga alles 368. kohal.

McHale'ile on see hooaja esimene matš, Kontaveit avas uue võistlusaasta Abu Dhabis, kus pidi avaringis tunnistama hilisema finalisti Veronika Kudermetova paremust.

Teises ringis kohtub mängu võitja tšehhitari Barbora Strycova (WTA 38.) või ameeriklanna Bethanie Mattek-Sandsiga (WTA 339.), kolmandas ringis võib vastaseks tulla valgevenelanna Viktoria Azarenka (WTA 13.).