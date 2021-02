Baranovi koduklubi jätkab uuel aastal võita, Eesti koondislane langes pingile

eni sel aastal igas mängus 90 minutit teinud Baranovi koduklubi pole tänavu võitnud veel ühtegi mängu. Viimane võit pärineb 28. detsembrist, pärast mida on kaotatud kolm ja viigistatud kolm kohtumist. Tabelis on langetud eelviimaseks ja 12. kohast lahutab juba neli punkti, kirjutab Soccernet.ee.

Küprose liigas on põhiturniiri lõpuni jäänud neli kohtumist. Pärast seda lüüakse tabel kaheks - esimesed kuus hakkavad mängima tiitlile ja ülejäänud kaheksa selgitavad väljalangejad. Välja langevad kaks viimast ehk praeguse seisuga on punase joone all ka Karmiotissa.