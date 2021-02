Trump alistas teist reitinguturniiri järjest finaalis Lisowski

Viimased 13 reitinguturniiri on Trump võitnud seejuures viimase 26 kuuga. Maailma esinumber usub ise, et edu võtmeks sai 2018. aastal Põhja-Iirima lahtistel Ronnie O'Sullivani alistamine. Läbi aegade edetabelis on Trump 21. reitinguturniiri võiduga kuuendal kohal. Tema ette jäävad O'Sullivan (37), Stephen Hendry (36), John Higgins (30), Steve Davis (28) ja Mark Williams (22).

Saksamaa Mastersi võitmisega sai Trumpist esimene mängija, kes on suutnud sellel reitinguturniiril edukalt tiitlit kaitsta.

"See on uskumatu, järjekordne võit. Ma tundsin, et mul on asi kogu aeg kontrolli all," ütles Trump võidu järel.

Seejuures võitlesid esikoha nimel kahel reitinguturniiril järjest samad mängijad 26-aastase vaheaja järel. Trump ja Lisowski kohtusid ka eelmisel kuul toimunud reitinguturniiril World Grand Prix, kus esikoha teenis Trump tulemusega 10:7. Viimati kohtusid finaalis samad mängijad kahel reitinguturniiril järjest 1995. aastal, kui esmakordselt tegid ajalugu John Higgins ja Steve Davis.