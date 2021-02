Eestlased asuvad järgmisel kuul iluuisutamise MM-il olümpiapileteid püüdma

Järgmise aasta taliolümpiamängude 30 kohast 24 jagatakse nii naiste kui meeste üksiksõidus välja juba nüüd märtsis Stockholmi mullis toimuval iluuisutamise MM-il. Oma esimest olümpiapääset läheb püüdma treener Anna Levandi õpilane Eva-Lotta Kiibus, kes on taastub koroonaviirusest ning kaitses minimaalsete treeningute pealt Eesti meistri tiitlit.

"Esmatähtis on tervis. Siin on vaja veel edasi ravida, siis on vaja edasi taastada tema füüsiline vorm ja siis, kui see on korras, siis ma saan koormusi tõsta ja me saame ettevalmistada nii nagu peaks ettevalmistuma," rääkis Levandi intervjuus ERR-ile.

Kuidas vormi tõstmine MM-iks õnnestub näitab järgmise sammuna ära 20.- 21. veebruarini Tallinnas toimuv Rahvusvahelise Uisuliidu kalendrivõistlus (Tallink Hotels Cup), kus lisaks Kiibusele lihvib oma kavasid võistluspinge all ka Eesti parim meesüksiksõitja Aleksandr Selevko, kes ihkab samuti teenida oma karjääri esimest olümpiapääset.

"On vaja kavasid läbi sõita, sest pikalt pole olnud seda võimalust. Hakkame kavu sõitma. Hüpete valik ja kõik muu on olemas. Vaja vaid võistlustel oma ära teha," ütles Selevko.

MM-il osalejate lõplik nimekiri kinnitatakse 1. märtsil ja siis hindab ISU nõukogu, kas üleilmse pandeemia tõttu on vaja teha muutusi olümpia kvalifikatsioonisüsteemis. Publikut MM-il saali ei lubata ja uisutajate taustajõududele on tehtud samuti mitmeid piiranguid.

MM kestab Stockholmis 24.- 28. märtsini ja suurvõistluse otseülekandeid näeb Eesti Rahvusringhäälingu kanalites. Olümpiapääsmete jaht algab seejuures just Eesti spordisõbra jaoks paeluva naiste lühikavaga.