ÖÖSEL OTSEBLOGI | Kanepi kohtub heas hoos valgevenelannaga

Matš on kavas Margaret Courti nime kandva väljaku teise kohtumisena, esimene mäng sel väljakul algab kell 2, kui paralleelselt Melbourne Parkis toimuva Yarra Valley Classicu teises ringis lähevad vastamisi mullune Austraalia lahtiste võitja Sofia Kenin (WTA 4.) ja itaallanna Camila Giorgi (WTA 76.).

35-aastane Kanepi ja 22-aastane Sabalenka pole varem omavahel mänginud. Mõlemal on parasjagu käsil pikad võiduseeriad – Kanepi on võitnud 11 ja Sabalenka 15 matši järjest.

Kanepi kümme võitu tulid eelmise aasta sügisel, kui ta triumfeeris kahel järjestikusel 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF-i turniiril ning enda 11. võidu sai ta Gippsland Trophy avaringis, alistades 1:6, 7:5, 6:2 austraallanna Astra Sharma (WTA 129.).

Gippsland Trophyl avaringis vaba olnud Sabalenka võiduseeria on aga kraad kangem, kuna tema on võitnud järjest kolm WTA turniiri – mulluse hooaja lõpetas ta võitudega Ostravas ja Linzis ning tänavu alustas ta hooaega turniirivõiduga Abu Dhabis. Ostravas alistas Sabalenka finaalis mulluse US Openi finalisti Viktoria Azarenka (tol hetkel tabelis 14.), Linzis belglanna Elise Mertensi (siis edetabeli 21.) ning Abu Dhabis sai ta teel finaali jagu Jelena Rõbakinast (WTA 19.) ja Maria Sakkarist (WTA 22.), finaalis alistas Veronika Kudermetova (siis 46.), kes mäletatavasti sai avaringis jagu Eesti esireketist Anett Kontaveidist (WTA 23.).

"Ma arvan, et on hea mängida nii kõva vastasega enne Austraalia lahtisi. Ma pole temaga mänginud ega ole tunnetanud, kuidas tema pall lendab," ütles Kanepi eelseisva matši kohta. "Nii palju, kui ma telekast olen näinud, mängib ta hästi agressiivselt. Ka mina mängin agressiivselt. Kes paremini tol päeval mängib ja vähem vigu teeb, see võidab."