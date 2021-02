Janar Mägi käsipalli MM-ist: turniir õnnestus üllatavalt hästi ära pidada

Kuigi taanlaste nimekaim mängija Mikkel Hansen oli seitsme tabamusega kohtumise kõige resultatiivsem pallur, ütleb pikaaegne Eesti koondislane ning praegune HC Kehra pallur ja treener Janar Mägi, et finaali kangelaseks tõusis Taani väravavaht.

"Rootsil jäi natuke puudu realiseerimisest, nende paremsisemine [Albin] Lagergren eksis seal mitmel viskel," rääkis Mägi Vikerraadiole. "[Taani väravavaht] Niklas Landin näitas, miks ta [2019. aastal] maailma parimaks käsipalluriks valiti, need tõrjed vajalikel hetkedel olid üliolulised. Väravavahtide duell teisel poolajal oli koht, kus Landin lõi tõsiselt särama."

Olgugi, et Rootsi on meeste käsipallis tulnud maailmameistriks neli korda, võib viimase viie aasta kontekstis selgelt edukamaks pidada Taani meeskonda. 2016. aastal Rios olümpiavõitjaks kroonitud koosseisust olid sel MM-il rivis kuus mängijat, ehk enamus mehi olid siiski uued. Janar Mägi ei usu, et Rootsi kaotuse põhjus oli vähene finaalide kogemus ning ta tunnustab selgelt ka hõbemedaliste.

"Rootsit ei peetud üldse finaalisoosikuks," sõnas Mägi. "Siin oli mitmeid teisi nimesid, nagu kodumeeskond Egiptus, Ungari, Hispaania. Rootsi oli turniiri algusest saati aga tõeline meeskond, nende mäng oli väga muljetavaldav, nad mängisid väga dünaamilist ja kiiret käsipalli. Ma ei usu, et see jäi kogemuse taha. Rootsi võitles kõvasti, aga seekord jäi lihtsalt natuke puudu."

Aastaid Saksamaal klubikäsipalli mänginud Mägi ütleb, et Saksamaa koondise jaoks põhjustas ebaõnnestumise, ehk väljalangemise juba alagrupis, eeskätt kehv kaitsemäng. Kolm sakslaste keskkaitsjat jäid turniirist eemale ja koostöö ei laabunud.

See, et MM koroonapandeemia tingimustes ära peeti, oli käsipallile kui spordialale kindlasti väga oluline. Samas võis turniiri ajal ühes või teises küsimuses siiski nurinat kuulda.

"Turniiri alguses lonkas info väljatulek näiteks statistika näol korralikult ühte jalga, aga see paranes. Oli igasugu erinevaid asju - nii Sloveenia kui Horvaatia käsipalliliitude kodulehekülgedelt sai lugeda teooriaid, kuidas neid toiduga mürgitati. Paraku see nii on, et nendes maades ei pea Põhjamaa organism toidule niimoodi vastu nagu kohalikel meestel ja kõhulahtisus tulebki. Väga paljud võistkonnad olid sellega hädas," selgitas endine koondislane

"3000 inimest, kes selle turniiriga seotud olid, suudeti siiski üsna hästi mulli sisse ajada ja see pidas lõpuni vastu. Kui me jätame välja Cabo Verde võistkonna [kes loobus edasisest turniirist MM-i kuuendal päeval, sest positiivsete koroonaproovide tõttu ei õnnestunud neil matšiks vajalikku arvu mängijaid kokku saada - toim], õnnestus see turniir üllatavalt hästi ära teha," kinnitas Mägi.