Kurlingu Eesti meistrivõistlustel võidutsesid tiitlikaitsjad

Eduard Veltsmani tiim asus tiitlit kaitsma sel aastal Tarmo Vähesoo meeskonna vastu ning nagu ülejäänud mängudki, kujunes ka finaalseeria pinevaks. Esimeses jäädi Vähesoo tiimile napilt alla, teises napilt peale. Kolmas kohtumine otsustas ning Veltsmani tiim võitis.

"Teises mängus oli väga-väga võrdne, oli võimalus mõlemal võistkonnal võita, kolmas mäng proovisime mängida nagu esimene mäng ja siis vastasvõistkond natuke rohkem tegi vigu ja saime nii hästi, et nii palju punkte," kommenteeris Eesti meistermeeskonna kapten Eduard Veltsman.

Kuigi naistest tundus voorudes, et Turmanni tiimile võrdset vastast ei ole, osutas Triin Madissoni tiim finaalseerias kõva vastupanu ja võitis esimese mängu. Mis sai Turmanni tiimile saatuslikuks?

"Ma arvan, et saatuslikuks ei saanud otseselt midagi, peale selle, et nad lihtsalt vahetasid oma viskejärjekorda vahepeal ja tõid pessa vana kogenud kapteni, kes on pesas võibolla oskuslikum ja oskab meie trikke läbi näha ja selle järgi paremini taktikat teha," arutles Eesti meisternaiskonna kapten Marie Turmann.

Teises-kolmandas finaalmängus võeti end kokku ja lõpuks võeti ka võit, aga üsna napilt.

"Iga aasta kui mängid neid eestikaid, närv on suur, sa tahad nii väga võita, aga samas see suur tahtmine alati ei ole ju see, et sa võidad selle, et pead ikka vaeva nägema ka. Eks ikka, pärast eilset õhtust mängu oli päris nukker seis mul korra, aga siis ma sain aru, et kaks mängu on ees, mis mul siin ikka, tuleb ära visata," lisas Turmann.

Nüüd hakkab naiskond valmistuma märtsi lõpus toimuvateks maailmameistrivõistlusteks.

"Nii palju jääl olla kui võimalik ongi see võtmesõna see aasta, sellepärast, et on palju riike, kes ei saa trenni teha samamoodi nagu meie oleme saanud, kes on pidanud tegema võistluspause, treeningpause, me oleme saanud vähemalt kogu aeg jääl olla ja tunnetust hoida ja see ongi ma arvan põhiline," lausus MM-naiskonna kapten Turmann.

Turmann peab samal ajal tööd tegema ka segapaarivõistkonnaga, sest sealgi on MM ukse ees, lisaks sõidetakse uuel nädalal üle pika aja MK-etapile Moskvasse.

"MM-i nimel me tööd teeme, MM peaks tänasel päeval endiselt toimuma aprilli lõpus ja ma arvan, et meie oleme võrreldes konkurentidega kõige paremas seisus, augustist peale oleme saanud siin Tallinnas hästi trenni teha väga hea jää kvaliteediga ja kindlasti selles mõttes on väga hea olukord. Ainuke, mis on seni puudu, on suur hulk maailmakarika etappe, mida oleme tavaliselt saanud mängida," selgitas segapaarivõistkonna liige Harri Lill.

Hoolealuseid olid Tallinnas abistamas ka mõlemad treenerid, Derek Brown, kes käib korra kuus jäätreeninguid tegemas ja Nicole Strausak, kes töötab rohkem videosilla teel.

"Minu töö leiab suuresti aset väljaspool väljakut - aitan töötada välja hooaja plaane, kuidas peaksime oma eesmärkide poole liikuma. Samuti teen tööd meeskonna dünaamikaga, mentaalse poolega. Seda on väga hästi võimalik teha ka väljaku kõrval, seega ka video vahendusel. Sel puhul pole vahemaal erilist tähtsust," rääkis naiskonna ja segapaari treener Nicole Strausak.

Strausak on hoolealuste tööga väga rahul ning ootab innukalt naiskonna esitust märtsikuus MM-il.

"Oleme nende edusammude üle väga uhked ja rõõmsad ning ootame väga naiskonna esimest MM-i märtsi lõpus Šveitsis. Segapaariga aga teeme kõvasti tööd, et jõuda oma järgmise eesmärgini ja saada kätte olümpiakoht. Marie ja Harri on väga ambitsioonikad ja andekad sportlased ning teevad selle eesmärgi nimel kõvasti tööd nii väljaku peal kui ka selle kõrval," lisas šveitslanna.