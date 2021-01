Karjääri ühe parema löögi teinud Trump lõpetas 26 aasta pikkuse ootuse

Trump ja Lisowski kohtusid ka eelmisel kuul toimunud reitinguturniiril World Grand Prix, kus esikoha teenis Trump tulemusega 10:7. Viimati kohtusid finaalis samad mängijad kahel reitinguturniiril järjest 1995. aastal, kui esmakordselt tegid ajalugu John Higgins ja Steve Davis.

Trump alistas teel finaali Barry Hawkinsi tulemusega 6:5 ning tegi seejuures oma karjääri ühe parema löögi. Maailma esinumber jäi esmalt 1:5 kaotusseisu.

