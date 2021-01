Viimsi meeskond suurendas eduseisu

Viimsi Smsraha alistas laupäeval 5:3 (3:1) Tallinna FC Cosmose. Võitjate kausks lõi kolm väravat Jevgeni Merkurjev ja kaks Ervin Stüf. FC Cosmosel sai kahe kollase kaardi tõttu punase kaardi Maksim Babjak.

Tabeli teine Narva United FC pidi kodusaalis mängus Rummu Dünamoga leppima 3:3 (3:2) viigiga. Narvalaste kasuks lõi kaks väravat German-Guri Tsvibelberg. Dünamo kangelaseks tõusis Stanislav Hmeljov, kes 5,9 sekundit enne avapoolaja lõppu realiseeris 6-meetri penalti ja 1,3 sekundit enne mängu lõppu lõi palli väravasse 10-meetri penaltipunkti kohalt.

JK Kohila alistas 6:4 (5:1) Tartu Maksimum Welco. Võitjate ridades lõi neli väravat Martin Heinaru. Tartlaste edukaim oli kahe väravaga Ivan Klimovich.

Väärt võidu sai tabeli viimane Ravens Futsal Ares Security, kes võõrsil oli 5:2 (2:1) parem NPM Silmet FC Sillamäest.

Tabeli tipus on kõik kaheksa mängu võitnud Viimsi FC Smsraha 24 punktiga. Seitsmest mängust 16 punkti kogunud Narva United FC on teisel kohal. Kolmandana jätkab FC Cosmos (13 punkti, 8 mängu) ja neljandana NPM Silmet FC Sillamäe (12 punkti, 8 mängu).

Väga tihe tabeliseis on tabeli teises pooles, kus JK Kohilal on 9 ja Tartu Maksimum Welcol ja Rummu Dünamol mõemal 7 punkti. Need kolm meeskonda on pidanud 9 kohtumist.

Tabeli lõpus on Ravens Futsal Ares Security 6 punktiga, kuid neil on kirjas ka vaid kuue mängu tulemus.

Liiga järgmine kohtumine peetakse 2. veebruaril Narvas, kus kohalik meeskond võõrustab Ravens Futsal Ares Security meeskonda. Tegu on 7. vooru edasilükatud kohtumisega.

10. vooru mängud peetakse 6. ja 7. veebruaril. Vooru keskses mängus on Viimsis vastamisi FC Cosmos ja NPM Silmet FC Sillamäe.