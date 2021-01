VIDEO | Libertadorese karikavõitja selgus üheksanda lisaminuti väravast

Üldiselt võimalustevaese finaali saatus selgus 90+9. minutil, kui Breno Lopes lükkas peaga väravasse Roni suurepärase tsenderduse. Mõned minutid varem saadeti punase kaardiga väljakult ära Santose peatreener Cuca, kes üritas takistada Palmeirase kiirrünnakut.

⚽ Breno comes off the bench to score a late header to win the #Libertadores for #Palmeiras! pic.twitter.com/9NRap7T5ZG