Serviti ja Tapa said Balti liigas napi kaotuse, pühapäevased mängud tühistati

Lätis muutunud koroonapiirangute tõttu peavad nii Serviti kui Tapa alustama tagasiteed ning pühapäevased mängud tühistati viimasel hetkel. Serviti jätkab Balti liiga liidrina 14 punktiga. Dragunasel ja Dobele ZRHK Tenaxil on kümme silma, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Viljandi HC paiknevad kaheksa punktiga kuuendal-seitsmendal kohal ning Tapa on kahe punktiga kümnes.

Kahe "vana sõbra" kohtumine Klaipedas algas väga tempokalt – kolme minutiga sooritasid meeskonnad seitse pealeviset. Külalistel oli pidurdamatus hoos Mathias Rebane, kes viskas Serviti neli esimest väravat. Kahel korral tegi Eesti koondise vasakäär seda Eston Varuski suurepärasest söödust.

18 minutit mängiti sarnase käsikirja põhjal, kus Serviti läks juhtima ja Dragunas viigistas. Mäng oli kiire ja agressiivne, kaheminutilisi karistusi sadas mõlemale poole. Korra pääses Dragunas 9:8 juhtima, kuid peagi taastas Varuski poolt vastaste tühja väravasse saadetud pall Serviti edu.

Põlvalased jäid 25. minutil kahemehelisse vähemusse ning võõrustajad said 15:13 ette. Serviti vastas aga 4:0 vahespurdiga ning Alfred Timmo tegi 17:15. Mykolas Lapiniauskas vähendas poolajavileks kaotusseisu jälle minimaalseks. Dragunas alustas teist pooltundi selgelt paremini, visates kuue minutiga kuus väravat Serviti ühe vastu.

Seisult 20:25 alustasid põlvalased tõsisemat tagaajamist, korduvalt jõuti kahe värava kaugusele, ent 51. minutil oldi jälle 25:29 taga. Siis tabasid Tõnis Kase ja Carl-Eric Uibo, Varusk tõrjus kaks karistusviset ning Otto Karl Kondi viskest tuli 29:28. Lisaks eemaldati klaipedalaste võtmemängija Deividas Virbauskas kolmanda kaheminutilise karistuse tõttu.

Viigini siiski Serviti ei jõudnud ja vastu tuli võtta 30:32 kaotus. Serviti poolelt viskas Rebane kuus, Uibo, Kase ja Henri Hiiend neli väravat, mängu täpseim oli Lukas Juškenas seitsme tabamusega. Põlvalaste peatreener Kalmer Musting leidis kaotuses nii positiivset kui negatiivset.

"Oli oluliselt parem mäng kui kolmapäeval Raasiku vastu. Teise poolaja algul oli murdemoment, kus selgelt jäime hätta nii rünnakul kui ka kaitses. Vastane mängis kiirelt ja oskas meid surve alla panna, aga meilgi oli õnnestujaid. Rebane avapoolajal ning Uibo ja Kase tegid hea etteaste," analüüsis Musting.

Tapa oli lähedal üllatuslikule punktinäppamisele

Teine laupäevane kohtumine toimus Kaunases, kus Granitas-Karys võõrustas SK Tapa/N.R. Energy't. Nagu tapalaste koju jäänud peatreener Elmu Koppelmann mängueelselt teatas, reisiti Leetu puuduliku koosseisuga – tavapärasest algkoosseisust oli rivis vaid Vahur Oolup. Mängu algus midagi head ei ennustanud, sest Granitas sai 3:0 juhtima.

Peategelane oli leedukate väravavaht Lukas Gurskis, kes tõrjus hästi ja avas ka mänguskoori. Tapa ei mõelnud koosseisumuredele ja võitles suurepäraselt. Sangar oli võtta samuti postide vahelt, sest viimast päeva veel 16-aastane Madis Valk tegi mitmeid hiilgetõrjeid.

Vaikselt nihkuti lähemale skoorigagi ning 26. minutil tuli Oolupi viskest 8:8 viik. Granitas lõpetas aga poolaja tugevalt ning läks puhkepausile 12:8 eduseisus. Tapalaste võitlusvaim ei vähenenud teiselgi pooltunnil. Väravasuul võttis Valgult teatepulga üle Artur Oganezov ning jätkuvalt oli heas viskehoos Oolup.

Granitas juhtis küll 41. minutil 17:13, kuid kümme minutit hiljem oli jalul viik. Oolupi kümnenda tabamuse järel realiseeris Tanel Kari kiirrünnaku seisuks 20:20. Tasavägiselt jätkati lõpuni, Ranet Nüüdilt tuli viimasel minutil 25:25, kuid Tadas Bučinskas viskas viis sekundit enne lõpuvilet Granitas-Karysi võiduvärava.

Tapal said käe valgeks kõik 11 väljakumängijat, Oolup tabas 11 korda. "Koosseis oli noor, aga kõik on korralikult treeninud ning tegid väga tubli esituse. Kaitses saime hakkama, realiseerimine oli parem kui Eesti liigas ja poisid said kätte tunnetuse, et võime tugeva vastasega võrdselt mängida küll," lausus Tapat Kaunases juhendanud Aron Jaanis.