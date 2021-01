Koroonaviirusest taastunud Kiibus on EMV-l lühikava järel kolmas

Tiitlikaitsja Eva-Lotta Kiibus on iluuisutamise Eesti meistrivõistlustel lühikava järel kolmandal kohal. Ettevalmistust on seganud kooronaviirus, millega Kiibus nakatus pärast novembris toimunud Moskva GP-d.

Lühikava järel juhib naiste üksiksõitu 60,10 punkti kogunud Kristina Škuleta-Gromova, Gerli Liinamäe on teisena kogunud 59,78 punkti. Kiibus, kelle isiklik rekord on 65,37, on 55,83 silmaga kolmas.

"Praegu on üldiselt olnud väga pingeline aeg, starti tulla oli paras eneseületus," sõnas Kiibus ERR-ile. "Viimasest stardist on üle kahe kuu, aga koroonast taastumine võttis aega füüsiliselt ja võtab veel kauem aega siin üleval ka [näitab sõrmega peale - toim]. Keeruline," ütles pärast Venemaa GP-etappi viirusega nakatunud eestlanna.

"Tugevaid sümptomeid oli umbes poolteist nädalat, pärast seda oli vindumist ligi kolm-neli nädalat ja alles seejärel sain hakata koormust tõstma. Praegu ei ole saanud täismahus treenida. Peame tasapisi tegema, ei saa kiirustada. Tuleb tasa ja targu minna ja küll siis tulemus tuleb," tõdes Kiibus.

Tiitlikaitsja kukkus lühikavas kohe esimesel hüppel. "Eksimus - see võib kõlada imelikult, aga see oli paratamatu. Šansid, et ma oleks sõitnud täiesti puhtalt, olid väga väikesed, aga neile imedele tuleb alati loota! Pean ennast kiitma, et suutsin pärast eksimust ilusti edasi sõita," lisas ta.