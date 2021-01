Eesti Jalgpalli Liidus alustas uus kohtunike koolitusjuht

"Minu jaoks on koolitusjuhi amet järgmine samm kohtuniku elukaarel. Mul on soov aidata kaasa kohtunike arengule ja sellese protsessi panustada. Olen varasemalt kokku puutunud erinevate koolituste läbi viimisega jalgpalliliidus ja mul on hea meel, et saan nüüd sellele põhjalikumalt pühenduda," sõnas 37-aastane Alev.

Kohtunike koolitusjuhi ametikohale tehtud konkursi edukalt läbinud Alev on kohtunikuna tegutsenud alates 2009. aastast ning teenindanud saalijalgpalli kohtumisi ja meistrivõistluste mänge Esiliiga tasemeni.

2018. aastast saati on ta olnud tegev mänguinspektori ja kohtunike vaatlejana. Möödunud aasta teises pooles asus ta EJL-is ametisse kohtunike regioonijuhina ning tema vastutusalasse kuulus Kesk-Eesti ja lääne piirkonna kohtunikkonna toetamine.

Mängijana on Alev läbi aastate kaasa löönud madalamates liigades ning kuulunud Tallinna FC TVMK, SC Kuradite ja FC Soccerneti ridadesse.