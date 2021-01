TÄNA OTSEBLOGI | Kelly Sildaru hakkab X-mängudel medalit püüdma kahel alal

18-aastane Sildaru võitis 2017. aasta X-mängudel Big Airis hõbeda, kaks aastat hiljem pronksi. Mullu jäi eestlanna hüpetel esimesena medalita, kulla võitis prantslanna Tess Ledeux Mathilde Gremaud' ja Sarah Höfflini ees. Šveitslannad on võistlustules ka tänavu, aga tiitlikaitsja loobus X-mängudest isiklikel põhjustel.

Just Big Airi hüpped olidki Sildaru viimaseks võistluseks, kui ta teenis 8. jaanuaril Austrias Kreischbergis toimunud MK-etapil kolmanda koha.

X-mängude Big Airi võistlusel on freestyle-suusatajatel 30 minuti jooksul võimalik teha nii palju hüppeid kui jõutakse (ilmselt neli), hinnatakse trikkide raskusastet, originaalsust, teostust ja stiili. Rennisõidus saavad võistlejad teha nii palju run'e kui jõutakse 35 minuti jooksul.

Selleks aastaks on X-mängude korraldajad hindamissüsteemi taas veidi muutnud. Kui mulluseks suureks reformiks oli see, et iga run'i ehk katse järel enam punkte ei jagatud ja kohtunikud panid võistlejad kõigil run'idel näidatu alusel paremusjärjestusse, siis tänavu lähevad taas arvesse parimad laskumised. Big Airis arvestatakse kahte paremat hüpet, rennisõidus vaid ühte run'i.

Big Airis on Sildaru suurimaks miinuseks see, et tema arsenalis ei ole veel kahekordset cork'i. "Kuna paljud tüdrukud tegid duubleid, siis minu jaoks oli juba suur võit see, et ma finaali kuue sekka sain. Kui ma siis veel finaalis kolmandale kohale tulin, oli mul eriti hea meel," rääkis eestlanna ERR-ile pärast kolme nädala tagust Big Airi MK-etappi.

Double cork'i hakkab Sildaru harjutama suvel õhkpadja peal. "Tegelikult olen elus paar duublit isegi ära teinud lume peal, aga siis jäi vahe sisse. Enne, kui uuesti lumele tegema minna, peaks kindlus õhkpadja peal olemas olema, sest lumele on ikkagi valusam kukkuda," selgitas Sildaru. "Nüüd ongi siis plaan, et kuna praegu on võistlushooaja tõttu keeruline mingeid uusi trikke õppida, aga kui võistlushooaeg läbi on, siis saab rohkem sellele keskenduda."

Et tiitlikaitsjat tänavu võistlustules ei ole ja eemale peab jääma ka selsamal Kreischbergi MK-etapil raskelt põlve vigastanud norralanna Johanna Killi, on medalivõimalused ka vaatamata kahekordse cork'i puudumisele head.

Meie aja järgi kell 4 varahommikul algavat rennisõitu pole Sildaru sisuliselt eelmistest X-mängudest saadik harjutada saanudki. Seepärast sõitiski eestlanna kohe pärast Austria MK-etappi Šveitsi treenima. Rennisõidus on Sildaru X-mängudel osalenud kahel korral, tunamullu teenis ta hõbeda ning eelmisel aastal kulla.

Big Airis osalejad:

Isabel Atkin (Suurbritannia)

Caroline Claire (USA)

Mathilde Gremaud (Šveits)

Eileen Gu (Hiina)

Sarah Höfflin (Šveits)

Megan Oldham (Kanada)

Kelly Sildaru (Eesti)

Rennisõidus osalejad:

Zoe Atkin (Suurbritannia)

Annalisa Drew (USA)

Eileen Gu (Hiina)

Rachael Karker (Kanada)

Devin Logan (USA)

Cassie Sharpe (Kanada)

Brita Sigourney (USA)

Kelly Sildaru (Eesti)