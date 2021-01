Käsipalli MM: Sloveenia süüdistab Egiptust massilises toidumürgituses, IHF ei nõustu

Sloveenia käsipalliliidu avaldatud teates "kisendasid mängijad valu käes, oksendasid ja tormasid tualetivahet justkui oleks nende elud kaalul". See olevat juhtunud tosinaga mängijaga enne otsustavat vahegrupikohtumist võõrustajatega, vahendab Inside The Games.

Järgnenud kohtumine lõppes 25:25 viigiga ja sellest korraldajale Egiptusele piisas, et neljandast vahegrupist Rootsi järel veerandfinaali jõuda ja Sloveenia kaheksa hulgast välja jätta.

Sloveenide kaebust uuris ka rahvusvaheline käsipalliliit (IHF), kes aga süüdistused tagasi lükkas. Nende andmetel külastas küll üks Sloveenia koondislane päev pärast Egiptusega mängu hotelli meditsiinipunkti ning kaebas kõhuvalu ja kõhulahtisuse üle ning sai selle vastu ravimit.

IHF-i andmetel külastas meditsiinipunkti ka Sloveenia delegatsiooni juht ja olevat kurtnud, et veel 14 mängijal on sama probleem, aga keelas arstidel neid üle vaadata ega soovinud ka mängijaid kohale tuua.

"Me soovime rõhutada, et igasugune pakutud arstiabi, sealjuures ravimid või ravivõtted, lükati võistkonna arsti poolt tagasi," seisis IHF-i avalduses.

Kuigi väidetavalt osales mängus Egiptusega üheksat haiget Sloveenia mängijat, siis mingisugust välist märki toidumürgitusest ei olnud näha. Lisaks teatas IHF, et kuigi sloveenidega samast rootsi lauast sõid teistegi koondiste liikmed, siis rohkem kaebusi toidumürgituse kohta ei laekunud.

Sloveenia kaebust keeldus uskumast ka Egiptuse käsipalliliidu juht Hisham Nasr, kes küsis, miks sloveenid sel juhul juhtunust juba enne mängu ei teatanud.

"Need süüdistused on kohatud, sest võistlusi viiakse läbi äärmiselt professionaalsel moel ja IHF-i pilgu all," lausus ta telekanalile Sky News Arabia.

"Sama hotell võõrustas ka teisi võistkondi, veel mitmeid inimesi ja ajakirjanikke ning nad kõik tarbisid sama bufeed ja kellelgi polnud kaebusi."

Praeguseks on käsipalli maailmameistrivõistlused jõudnud poolfinaalideni, kus reedel asuvad vastamisi Hispaania - Taani ja Prantsusmaa - Rootsi.