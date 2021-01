Šubenkov: jutt furosemiidi kohta on vale

Venemaa meedia sõnul leiti Šubenkovi proovist just selle aine jälgi. Diureetikumi tarvitatakse kaalu langetamiseks, aga ka selleks, et varjata teiste ainete kasutamist.

"Kogu informatsioon selle kohta, nagu ma kasutanuks furosemiidi ja seda leiti minu proovist, on anonüümse allika väljamõeldud alatu laim," kirjutas kergejõustiklane sotsiaalmeedias.

"Sellist asja pole kunagi juhtunud! Ja uudisteküljed on seda levitanud ilma, et oleks kontrollinud, kust see tuleb."

Šubenkovi sõnul on ta kergejõustikus puhtuse eest vastutavalt organisatsioonilt AIU siiski kirja saanud. "See pole üldsegi furosemiidi kohta," kommenteeris tõkkesprinter.

"Õiguslikel põhjustel ei saa ma veel selle konfidentsiaalse kirja sisu avaldada. Aga lihtsalt pöörakem tähelepanu sellele, et minu suunas ei ole kehtestatud mingeid piiranguid ja ma treenin edasi nagu ikka."

Viimastel aastatel, mil dopinguskandaalidest räsitud Venemaa on üritanud rahvusvahelistele võistlusareenidele naasta, on Šubenkov olnud riigi puhta spordi postripoisiks. Nõnda avanes tal võimalus neutraalse lipu all osaleda 2019. aasta Doha MM-il, kus ta võitis hõbemedali.

Kokku on 30-aastasel Šubenkovil maailmameistrivõistlustelt neli medalit: üks kuld, kaks hõbedat ja üks pronks. Lisaks on ta ka kahekordne Euroopa meister.